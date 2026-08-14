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狂攬415億票房卻「0影帝」 沈騰首度回應：得獎重要也不重要

娛樂新聞組／即時報導
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面對「0影帝」境遇，沈騰首度做出回應。(取材自微博)
面對「0影帝」境遇，沈騰首度做出回應。(取材自微博)

手握415億人民幣票房、穩坐中國影史男主角票房榜首的喜劇天王沈騰，至今卻未曾拿下金雞、百花或華表等任何一座主流影帝獎座。近日他帶著新片「歡迎來龍餐館」路演，面對現場影迷追問「0影帝」境遇，沈騰首度回應，「得獎重要也不重要，說重要是個演員都期望，說不重要，因為本身你也得不著」，一語道出喜劇演員在評獎體系中的無奈與通透。

沈騰自「夏洛特煩惱」暴紅以來，憑藉「你好，李煥英」、「飛馳人生」等作品成為全民公認的票房保證。然而他在金雞獎兩度提名均告落空，更曾在百花獎獲得「0票」極端結果，引發不少觀眾為其抱不平。這次他在新作中一改往日搞笑形象，飾演隱忍堅韌的廚師，豆瓣開分高達8.4，被業界盛讚「迎來從影最佳演技」，各界紛紛看好他有望憑此片衝擊影帝桂冠。

近日，沈騰在武漢路演被問及「0影帝」時，大方回應，「為什麼說也重要也不重要，我覺得，是演員都期望一個獎項。說不重要呢，因為本身你也得不著」，他還表示能獲得觀眾喜歡已夠幸運，自認未必能幸運到「既讓觀眾喜歡又讓業內人士喜歡」。

這番回應迅速登上熱搜，不少網友力挺，「喜劇最難演，觀眾的口碑早就給了他影帝」、「活得太通透了，自嘲中帶著心酸」；但也有網友直言，「喜劇演員在評獎體系裡向來吃虧，沒得獎是獎項的遺憾而非沈騰的遺憾」。

精華 FAQ

  • 因為他累積415億人民幣票房，穩居中國影史男主角票房榜首，但金雞、百花、華表等主流獎項都尚未拿到影帝，因此被稱為票房高卻0影帝。

  • 他表示得獎對演員來說當然重要，但也可以說不重要，因為「本身你也得不著」。他進一步認為，自己能獲得觀眾喜歡已經很幸運。

  • 新片中他改演隱忍堅韌的廚師，豆瓣開分達8.4，演技被盛讚為從影最佳，不少人認為這可能成為他衝擊影帝的重要機會。

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