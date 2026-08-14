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文淇對上「媽媽」倪虹潔… 「燃燒吧！爸爸」上演荒誕母女大作戰

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倪虹潔(右)和文淇再劇中是性格南轅北轍的母女。(取材自微博)
倪虹潔(右)和文淇再劇中是性格南轅北轍的母女。(取材自微博)

由徐崢、曾劍監製，劉瀟陽執導的輕喜劇「燃燒吧！爸爸」，日前入圍第28屆上海國際電影節金爵獎主競賽單元，並獲選第20屆FIRST青年電影展閉幕特別放映影片。電影以「父親突然離世」為故事起點，卻沒有將死亡拍成沉重的悲劇，反而透過荒誕、幽默又帶點奇幻色彩的情節，講述一對性格南轅北轍的母女如何重新面對彼此，也被觀眾形容「輕盈新鮮、真實動人」。

揚子晚報報導，「燃燒吧！爸爸」由文淇、倪虹潔主演，劇情聚焦母親吳開蒂與女兒顧立言，兩人個性幾乎完全相反。吳開蒂是普陀區出了名的「戲劇女王」，個性火爆、情緒豐沛，對女兒既有強烈依賴，也帶著難以放下的控制欲；顧立言則正處在人生迷惘期，面對母親的各種「表演」總是一副冷靜旁觀的模樣。原本被父親顧衛星維繫住的母女關係，卻因父親猝然離世被迫重新洗牌。

「敲定了」版預告一開場便充滿荒誕氣氛。顧衛星突然離世，母女倆開始共同處理後事，沒想到父親生前早已安排好的「治喪委員會」以及鄰里親友接連登場，加上追悼會突然下起大雨，各種意外讓原本應該莊嚴肅穆的告別儀式頻頻失控。母女兩人也在一連串雞飛狗跳的「母女大作戰」中，暴露彼此長期壓抑的情緒與矛盾。

其中，一句「人去世之後，就消失了嗎？」成為故事的重要提問。當一隻突然出現的小蟲打破生死界線，母女倆為了捉蟲忙得團團轉，最後小蟲停在顧衛星遺像前，搭配他一句「敲輕一點，我頭有點昏」的奇幻式回應，既荒謬又溫暖，也讓死亡不再只是故事的終點，而成為母女重新理解彼此的開始。

海報同樣延續「荒誕中帶溫情」調性。母女坐在海浪與天空之間，象徵兩人正共同經歷人生巨浪；顧衛星則以遺像般的身影出現在雲端，手裡還拿著代表與女兒幸福回憶的冰淇淋，遠遠注視母女。這幅特殊的「一家三口」畫面，也暗示父親雖然離開，卻仍以另一種方式留在母女生命中。

飾演顧立言的文淇曾以「血觀音」等作品展現細膩演技，此次挑戰外冷內熱、陷入人生迷惘的年輕女性，角色與她過往銀幕形象同樣帶有內斂氣質；倪虹潔則以「武林外傳」等作品為觀眾熟知，此次飾演情緒張力十足、既強勢又脆弱的母親，與文淇形成鮮明對比。

精華 FAQ

  • 電影以父親顧衛星突然離世為開端，描寫性格迥異的母女在辦理後事時，被迫面對彼此長期累積的矛盾、依賴與控制欲，進而重新理解家人關係。

  • 文淇飾演女兒顧立言，外冷內熱、正處人生迷惘期；倪虹潔飾演母親吳開蒂，情緒張力強、火爆又脆弱，兩人形成強烈對比，成為影片核心看點。

  • 它沒有把死亡拍成沉重悲劇，而是用荒誕、幽默與帶點奇幻的方式處理，例如小蟲與遺像的橋段，讓告別變得既荒謬又溫暖，也凸顯親情修復。

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