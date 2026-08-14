我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱鎔基逝世 美國官方時隔兩天首度發聲

翻20年前舊帳 婚姻綠卡面審趨嚴 保留平時生活證據 可能派上用場

換頭式減肥？ 「贅婿」郭麒麟為戲暴瘦 網驚：有點帥…

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭麒麟暴瘦，網友驚呼簡直是「換頭式減肥」。(取材自微博)
郭麒麟暴瘦，網友驚呼簡直是「換頭式減肥」。(取材自微博)

大陸男星郭麒麟近日因驚人的身材變化衝上熱搜。從最新曝光的照片中可見，以往總是帶著招牌圓臉、形象討喜親和的他，身形急遽消瘦，不僅下頜線條變得極其鋒利，雙頰更出現明顯凹陷。整體外貌的劇烈反差讓不少網友驚呼簡直是「換頭式減肥」，第一時間差點沒認出來，還有人稱讚他「有點帥」。

這場「判若兩人」的蛻變背後，其實源自郭麒麟對演藝事業的極致敬業。據了解，他近期接拍科幻新劇「從紅月開始」，為了完美貼合男主角長期身處高壓環境、身心極度消耗且帶著憔悴破碎感的人設，因而啟動了嚴格的身材管理。

他在短時間內透過極致控糖控鹽、高強度體能訓練及緊湊拍攝，一口氣甩掉大幅體重，徹底甩開過去的圓潤形象，展現出擺脫既定印象、以實力征服角色的決心。就連圈內好友馬思純在同台時，都忍不住當面打趣他，「如果再繼續瘦下去，兩人都快要互相不認識了」。

1996年出生於天津的郭麒麟，為著名相聲演員郭德綱之子。身為德雲社少班主，他早期深耕相聲舞台，隨後跨界轉戰影視圈，憑藉自然流暢的表演喜感與親和力走紅。

郭麒麟的代表作包括在古裝劇「慶餘年」中飾演精明又愛財的「范思轍」，以渾然天成的喜劇天賦奠定觀眾緣；隨後在「贅婿」中獨挑大梁飾演男主角「寧毅」，劇集收視與口碑雙豐收，一舉奠定實力派青年演員地位；近年更在懸疑劇「邊水往事」中展現深層演技張力，走出獨樹一格的演藝之路。

郭麒麟在「贅婿」中獨挑大梁，演技讓人印象深刻。(取材自微博)
郭麒麟在「贅婿」中獨挑大梁，演技讓人印象深刻。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為他最新曝光的照片中，臉型與身形明顯變瘦，下頜線格外銳利、雙頰凹陷，和過去圓臉形象差很多，讓網友直呼像是換了一張臉。

  • 他是為科幻新劇從紅月開始調整身材，目的是貼合男主角長期處於高壓、身心消耗很大且帶有憔悴破碎感的人設，因此進行控糖控鹽與訓練。

  • 文章提到他在慶餘年飾演范思轍、在贅婿擔任男主寧毅，近年又以邊水往事展現演技張力，顯示他已從相聲跨界成為實力派青年演員。

上一則

深情「崔晉百」成心機渣男… 董子凡新劇極端變身 網竟喊恨不起來

延伸閱讀

翻滾、過肩摔…肖戰拍打戲 全網關心他的腰「還好嗎」

翻滾、過肩摔…肖戰拍打戲 全網關心他的腰「還好嗎」
還會大逆轉嗎？ 楊洋、張凌赫拚完人氣拚演技 首爾電視劇大賞再對決

還會大逆轉嗎？ 楊洋、張凌赫拚完人氣拚演技 首爾電視劇大賞再對決
校園學長形象毀了？ 32歲胡一天再穿高中生校服 網笑像教導主任

校園學長形象毀了？ 32歲胡一天再穿高中生校服 網笑像教導主任
戲說從頭╱「毛骨悚然的戀愛」收視雖亮眼 梁世宗疑臉腫挨批

戲說從頭╱「毛骨悚然的戀愛」收視雖亮眼 梁世宗疑臉腫挨批

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59

超人氣

更多 >
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視

年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫