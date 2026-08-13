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黃秋生嗆「土包」 中國美女網紅拍片反擊：學藝先做人

黃秋生嗆「土包」 中國美女網紅拍片反擊：學藝先做人

記者陳穎／即時報導
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黃秋生和網紅「貓姐」隔空互罵。(摘自微博)
黃秋生和網紅「貓姐」隔空互罵。(摘自微博)

64歲香港影帝黃秋生近日因一則留言掀起網路論戰。中國大陸網紅「貓姐」分享英國旅遊影片，提到搭乘倫敦地鐵時對車廂環境及整潔度留下負面印象，未料黃秋生現身留言，直指她「土包就是土包，只會去窮區，誰叫妳坐這條線？」一席話引發貓姐不滿，接連拍片回應，雙方隔空交鋒引發熱議。

貓姐表示，自己曾在英國留學及工作，之後幾乎每年都會前往英國，因此並非首次造訪倫敦。她強調，影片只是分享搭乘地鐵時的親身感受，沒想到卻因黃秋生的留言掀起風波。

針對黃秋生提到的「窮區」說法，貓姐在影片中引用資料反駁，指出自己搭乘的是倫敦地鐵北線（Northern line），沿線經過倫敦金融城、國王十字車站及科技產業聚集區，Google歐洲總部附近也位於該路線範圍內。她並引用相關薪資統計，認為該路線並非黃秋生所說的「窮區」。

雙方爭議也延伸到英文用法。貓姐透露，黃秋生曾留言指出，「Great Britain」中的「Great」並非「大」的意思，而是「好」，還要她「學點英語吧」。貓姐則反諷表示，若依照這種說法，「大英帝國」豈不是要翻成「好英帝國」？她還特地在影片中以英文連續發言超過一分鐘，藉此回應外界對她英文能力的質疑。

貓姐表示，她認為真正值得討論的是公共運輸服務品質，而非旅客是否有資格提出批評。她指出，乘客既然購票搭乘，就有權對車廂環境表達意見，且不少英國民眾同樣會抱怨倫敦地鐵的整潔問題，不應因提出負面觀感，就遭到人身攻擊。

影片最後，貓姐更隔空向黃秋生喊話：「學藝先做人，藝德好、品德好才混得好。」並反問：「一個付了票錢的乘客，憑什麼不能抱怨一個髒的交通工具？」截至目前為止，黃秋生已刪除相關留言，未再公開回應此事。

精華 FAQ

  • 起因是貓姐分享倫敦地鐵旅遊影片後，對車廂環境表示負評，黃秋生留言嗆她只會去窮區，還批評她英文不好，因而引發雙方隔空交鋒。

  • 貓姐表示自己曾在英國留學與工作，並查資料指出她搭的是倫敦地鐵北線，沿線經過金融城、國王十字與科技產業區，並非黃秋生口中的窮區。

  • 貓姐認為重點應是公共運輸品質，而非旅客能否批評，並反問付了票錢為何不能抱怨髒的交通工具，最後還以「學藝先做人」回擊黃秋生。

香港 黃秋生 地鐵

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