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從鎖骨到腹全是字 張藝興半裸造型衝熱搜

娛樂新聞組／即時報導
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張藝興新歌造型從鎖骨到腹全是字。（取材自微博）
張藝興新歌造型從鎖骨到腹全是字。（取材自微博）

日前才成為首位達成百億票房成績的「90後」男星張藝興，14日推出新歌「穿越火線」，為了搶先預熱新歌話題，工作室曬出他半裸上身出鏡的照片，胸前從鎖骨伸至腰腹部，貼滿大面積書法風格的文字紋身貼；刺青貼為毛澤東作詞「沁園春雪」全文，造型結合書法與舞台風格獲粉絲好評，半裸造型更直接衝上熱搜。

新浪報導指出，張藝興這次不是單純的舞台造型加持，是把新歌內核直接穿在身上。這組新歌預熱鏡頭，看似極致的視覺衝擊，實則句句都是新單「Crossfire」的態度表達。

從鎖骨蔓延至腰腹滿鋪書法，是這支新歌最巧妙的視覺敘事；以人體為紙、以筆墨為紋，將東方文字美學與現代先鋒曲風融合，以最直白的視覺形式，詮釋新歌「打破規則、直面本心」的核心主題。

筋骨線條承載筆墨文字，溫柔底色碰撞凌厲氣場。兩種極致風格的對沖，精準貼合新歌「Crossfire」的立意內核，在自我拉扯與對峙中衝破桎梏，在烈火與淬煉中完成新生與重塑，也是張藝興這次新歌想要傳遞的人生態度。

張藝興熱衷國風創作，從舞台武術、古典韻律到這次肉身載字的新歌造型，他讓傳統文化跳出固有範式，用年輕化、國際化的音樂與舞台語言，為每首新歌賦予獨有的東方美學表達。

張藝興新歌半裸造型衝熱搜。（取材自微博）
張藝興新歌半裸造型衝熱搜。（取材自微博）

張藝興新歌造型視覺震撼力強。（取材自微博）
張藝興新歌造型視覺震撼力強。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他以半裸上身出鏡，從鎖骨到腰腹貼滿大面積書法風格文字紋身貼，整體視覺十分搶眼，並直接帶動新歌《穿越火線》的話題熱度衝上熱搜。

  • 文字內容是毛澤東所作《沁園春雪》的全文，透過書法形式貼在胸腹位置，讓人體藝術與傳統文字美學結合，也成為這次造型的最大亮點。

  • 報導指出，這不是單純的舞台裝扮，而是把《Crossfire》的內核穿在身上，傳遞打破規則、直面本心、在衝突中淬煉重生的態度。

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