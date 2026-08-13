編劇古二：「繁花」總製片涉毒 王家衛勸「一點夠了」
編劇古二再公開《繁花》劇組錄音，指總製片彭綺華涉毒、王家衛知情勸阻，並暗示劇組在合約、發票與稅務處理上可能有不合規情形，引發熱議。
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編劇古二再公開《繁花》劇組錄音，指總製片彭綺華涉毒、王家衛知情勸阻，並暗示劇組在合約、發票與稅務處理上可能有不合規情形，引發熱議。
曾指控陸劇「繁花」劇組剽竊劇情、剝奪署名的編劇古二（程駿年）近日再度公開劇組內部錄音，稱總製片人彭綺華涉毒，王家衛知情還勸她「一點夠了，要不然又要出事」，還暗示劇組有逃稅漏稅情形；驚天大瓜掀起網友熱議，相關話題一度登上熱搜第一。
古二此次公開的四段錄音中，其中一段是總製片人彭綺華談及自己在南美的經歷，並提到曾飲用「死藤水」。古二表示，彭綺華曾將相關飲品從南美跨境攜帶入境香港，從公布的錄音中可聽到，彭綺華在會議上向編劇秦雯大力推薦死藤水，並稱其能讓人「看清一生」，秦雯則回應「快給我喝一點」，王家衛則勸誡彭某「一點夠了，要不然又要出事」。
另一段錄音則涉及劇組財務處理。一名陳姓製片人談到劇組支付工作人員工資、取得發票及應對投資方審計等問題。對話提到，由於部分工作人員以現金領取費用，相關支出難以取得發票，因此劇組曾透過工資支付平台處理，並涉及服務費、稅點及發票等安排。
陳姓製片人還提到，合同絕不能簽長約，只能分批簽到年底，以此規避稅務局對「長期勞務關係」的認定，甚至在合同中強迫創作者簽署「放棄一切署名權」的條款。
古二在視頻裡特意標注了「國資投資」和「異地註冊公司註銷」等細節，似乎是想引導公眾關注該項目在財務合規性上的漏洞。
除此之外，古二還貼了一頁劇本以及一段疑似與王家衛的對話紀錄截圖。在微信截圖中，古二給墨鏡發了劇本文檔，對方顯然非常滿意，回覆稱「開始有腔調了，細節就讓秦雯姐調」，再次延續古二與「繁花」劇組的編劇署名爭議。
他稱劇組總製片彭綺華涉毒，王家衛疑似知情並曾出言勸阻；同時又點出劇組在發票、工資支付、合約簽訂與署名安排上可能存在合規爭議。 錄音裡彭綺華向編劇秦雯推薦死藤水，稱可讓人「看清一生」，秦雯表示想喝一點；王家衛則回應彭某「一點夠了，要不然又要出事」。 他在影片中標注國資投資、異地註冊公司註銷等細節，並指稱劇組透過工資平台、短約分批簽署等方式處理支出，還要求創作者放棄署名權，質疑財務與創作權合規性。
精華 FAQ
他稱劇組總製片彭綺華涉毒，王家衛疑似知情並曾出言勸阻；同時又點出劇組在發票、工資支付、合約簽訂與署名安排上可能存在合規爭議。
錄音裡彭綺華向編劇秦雯推薦死藤水，稱可讓人「看清一生」，秦雯表示想喝一點；王家衛則回應彭某「一點夠了，要不然又要出事」。
他在影片中標注國資投資、異地註冊公司註銷等細節，並指稱劇組透過工資平台、短約分批簽署等方式處理支出，還要求創作者放棄署名權，質疑財務與創作權合規性。
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