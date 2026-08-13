神祕女是她？ 被拍到與金髮女共餐 黃宗澤否認新戀情
45歲港星黃宗澤入行逾20年緋聞不斷，近日他到湖南長沙擔任「第六季全球偶像國際超模大賽」特別嘉賓，私下被網友目擊和一名金髮女子出外用餐，引發熱議。據了解，該名神祕女子是24歲TVB新生代女星郭珮文，她過去曾公開表示黃宗澤是自己的理想對象，還稱見到對方會有「觸電的感覺」，也讓外界猜測兩人關係。對此，黃宗澤否認有新戀情，表示是個誤會。
綜合媒體報導，從網友拍的照片可看到，黃宗澤穿一件藍色T恤，脖子上掛著一串項鍊，旁邊坐著一名金髮女子，身穿黑色背心，兩人邊吃邊聊，氣氛自然。
照片一PO出來，評論區馬上炸鍋，「黃太太」們瘋狂追問金髮女子是誰，有眼尖網友隨即認出，女子是24歲TVB新生代女星郭珮文。
引人關注的是，郭珮文過去接受電台訪問時，曾透露黃宗澤是她心目中的理想男性，還說見到他會有「觸電的感覺」。這次和男神同桌共餐，也讓外界猜測兩人之間是否產生戀情。不過，也有人指出，從照片可看出現場並非只有兩人，而是還有其他同行人士。
對此，黃宗澤直接否認戀情，表示「就是個誤會」，並強調對方只是朋友，「沒有發展機會」。另有知情人士透露，當天是正常的工作聚餐，現場還有其他工作人員同行，並非外界所想像的兩人單獨約會。
他被拍到和一名金髮女子一起用餐，畫面中兩人邊吃邊聊，氣氛自然。由於外界一度認為是單獨約會，因此迅速引發新戀情猜測。 網友指出該女子疑似是24歲TVB新生代女星郭珮文。她過去曾公開表示黃宗澤是理想對象，還說見到他會有「觸電的感覺」，因此更受關注。 黃宗澤直接否認有新戀情，表示只是誤會，並說對方只是朋友、沒有發展機會。另有知情人士補充，當天是正常工作聚餐，現場還有其他工作人員同行。
精華 FAQ
他被拍到和一名金髮女子一起用餐，畫面中兩人邊吃邊聊，氣氛自然。由於外界一度認為是單獨約會，因此迅速引發新戀情猜測。
網友指出該女子疑似是24歲TVB新生代女星郭珮文。她過去曾公開表示黃宗澤是理想對象，還說見到他會有「觸電的感覺」，因此更受關注。
黃宗澤直接否認有新戀情，表示只是誤會，並說對方只是朋友、沒有發展機會。另有知情人士補充，當天是正常工作聚餐，現場還有其他工作人員同行。
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