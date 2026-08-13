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「禮太重了」…王菲萌送任素汐花籃 網友燒腦猜不透

娛樂新聞組／綜合報導
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王菲送任素汐一個花籃，上面寫著「禮太重了哈哈」。（取材自微博）
王菲送任素汐一個花籃，上面寫著「禮太重了哈哈」。（取材自微博）

最近大陸女星王菲和女歌手任素汐一波耐人尋味的互動，直接衝上熱搜，把網友看愣了。任素汐日前北京演唱會現場，王菲送來一個花籃，上面寫著「任素汐北京演唱會成功」，讓網友炸開鍋的是賀卡上那句「禮太重了哈哈」，後面還跟著兩個圓滾滾的胖拳頭emoji，引來網友不同猜測：這「禮太重了」到底是什麼意思？

據網易報導，一向清冷形象示人的天后王菲，突然來這一齣反差感拉滿的調皮操作，引來網友熱議；有人覺得這是王菲自謙，意思是花籃雖輕但情意重，是「禮輕情意重」的俏皮版。也有人認為，這句話是在回應任素汐此前在台上公開為王菲慶生的心意，意思是「你這份心意的分量，我收下了。」

王菲。（取材自微博）
王菲。（取材自微博）

據報導，兩人交情的起點可回溯到2018年；當時任素汐參加綜藝「幻樂之城」，自編自演一部親情短片「時光機」，直接看哭王菲，並公開盛讚任素汐：「你在我心裡已經是一個歌手了。」

由此來看，這次花籃上的那句「禮太重了」引發這麼多討論，是兩人之間的真誠情分。不少網友感慨：這哪裡是普通的「偶像與迷妹」，分明是彼此懂得的雙向奔赴。

王菲送任素汐(圖)一個花籃，上面寫著「禮太重了哈哈」。（取材自Instagram...
王菲送任素汐(圖)一個花籃，上面寫著「禮太重了哈哈」。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 她在任素汐北京演唱會現場送上花籃，並寫下「任素汐北京演唱會成功」與「禮太重了哈哈」等字句，因反差感與含義耐人尋味而迅速登上熱搜。

  • 網友多半解讀為王菲的自謙說法，像是把「禮輕情意重」轉成俏皮版本；也有人認為她是在回應任素汐曾公開為自己慶生的心意。

  • 文章指出兩人緣分可追溯到2018年，任素汐參加《幻樂之城》時以短片《時光機》感動王菲，王菲還公開稱讚她，成為彼此欣賞的起點。

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