「禮太重了」…王菲萌送任素汐花籃 網友燒腦猜不透

王菲送任素汐一個花籃，上面寫著「禮太重了哈哈」。（取材自微博）

最近大陸女星王菲 和女歌手任素汐一波耐人尋味的互動，直接衝上熱搜，把網友看愣了。任素汐日前北京演唱會現場，王菲送來一個花籃，上面寫著「任素汐北京演唱會成功」，讓網友炸開鍋的是賀卡上那句「禮太重了哈哈」，後面還跟著兩個圓滾滾的胖拳頭emoji，引來網友不同猜測：這「禮太重了」到底是什麼意思？

據網易報導，一向清冷形象示人的天后王菲，突然來這一齣反差感拉滿的調皮操作，引來網友熱議；有人覺得這是王菲自謙，意思是花籃雖輕但情意重，是「禮輕情意重」的俏皮版。也有人認為，這句話是在回應任素汐此前在台上公開為王菲慶生的心意，意思是「你這份心意的分量，我收下了。」

王菲。（取材自微博）

據報導，兩人交情的起點可回溯到2018年；當時任素汐參加綜藝「幻樂之城」，自編自演一部親情短片「時光機」，直接看哭王菲，並公開盛讚任素汐：「你在我心裡已經是一個歌手了。」

由此來看，這次花籃上的那句「禮太重了」引發這麼多討論，是兩人之間的真誠情分。不少網友感慨：這哪裡是普通的「偶像與迷妹」，分明是彼此懂得的雙向奔赴。

王菲送任素汐(圖)一個花籃，上面寫著「禮太重了哈哈」。（取材自Instagram）