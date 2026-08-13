我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

柳岩揭劉德華情緒管理名場面 網讚：不成功才怪

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉德華是圈內公認的高EQ藝人。(取材自微博)
劉德華是圈內公認的高EQ藝人。(取材自微博)

香港天王劉德華（華仔）出道超過40年，不僅在歌影視三棲擁有不可動搖的地位，其近乎完美的處事修養與EQ更一直是演藝圈的教科書。近日，熱搜話題「劉德華的情緒管理能力」席捲社交平台，起因於女星柳岩在節目中透露早期採訪華仔時的一段往事，展現了天王面對刁難與冒犯時，令人佩服的「軟處理」智慧。

柳岩回憶，當時受製片人要求，必須向劉德華追問敏感的緋聞話題。面對不在提綱內的問題，華仔既沒有當場變臉，也未拒絕回答，而是展現極高素養表示，「這是我最後一次在公開媒體回應」，給足了現場工作人員面子。

令人驚訝的是他事後的處理。劉德華親自致電柳岩的公司老闆，但並非告狀或喝斥，而是以極度謙卑的姿態說，「放過我吧，我努力做藝人這麼多年，以後不要用這種採訪搞我啦，拜託拜託」。這種既明確守住個人底線、又不讓第一線新人難堪的處理方式，讓網友紛紛直呼，「簡直是職場高情商示範，不成功才怪」。

隨著話題發酵，華仔過去關於情緒管理的名言也被網友重新翻出。他曾提到「發脾氣是本能，不發脾氣是本事」，並強調「真我不包括你的壞」。在華仔的世界觀裡，把脾氣壓下去並非壓抑天性，而是透過道德與理性主動修正性格缺陷，做到「又厲害又善良」才是成熟的修養。

柳岩。(取材自微博)
柳岩。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她回憶早期採訪劉德華時，因製片人要求而被逼追問敏感緋聞，華仔當場未翻臉，還禮貌回應，之後又親自致電溝通，展現成熟應對。

  • 他沒有直接拒答或當眾發怒，而是先給現場面子，表示這是自己最後一次公開回應；事後再以謙卑態度聯絡對方，請求不要再用類似採訪方式。

  • 因為他既能守住自己的底線，又不讓第一線工作人員難堪，處理方式兼顧理性、禮貌與同理心，讓人看到他長年累積的高EQ與成熟修養。

香港 劉德華

上一則

安海瑟薇、達珂塔強生 銀幕夢幻合體揭危險禁忌

下一則

姜潮新疆騎馬娶麥迪娜 婚禮巨型切糕「能換套房」

延伸閱讀

這些男明星最帥…舒淇3大男神榜 老公馮德倫出局

這些男明星最帥…舒淇3大男神榜 老公馮德倫出局

陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作

陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作
華語天王驚爆有私生子 狗仔卓偉曝DNA驗真相 網友瘋猜3字巨星

華語天王驚爆有私生子 狗仔卓偉曝DNA驗真相 網友瘋猜3字巨星
「房主任」脫口秀走紅 1句話翻車 女兒戳穿愧疚式教育

「房主任」脫口秀走紅 1句話翻車 女兒戳穿愧疚式教育

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習