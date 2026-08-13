姜潮新疆騎馬娶麥迪娜 婚禮巨型切糕「能換套房」

姜潮(左)和麥迪娜在新疆草原補辦婚禮。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 姜潮與麥迪娜在新疆草原補辦婚禮，兩人子女擔任花童，現場融入大量新疆美食與民族元素，巨型切糕更成為最吸睛亮點。

大陸知名明星夫妻姜潮和麥迪娜2016年拍攝電視劇「幻城」結緣並交往，育有一子一女。兩人日前在新疆 補辦了一場遲到了七年的婚禮，這天恰好是姜潮的35歲生日，婚禮通過多個平台全程直播。姜潮騎馬娶麥迪娜，大批網友直呼「浪漫」、「偶像劇照進現實」。

不過當天最搶鏡的竟是一塊被調侃「能在烏魯木齊換一套房」的巨型切糕，整場婚宴更直接變成了新疆美食博覽會。

據網易報導，麥迪娜和姜潮這場新疆草原婚禮，由兩人一雙兒女擔任花童見證，還把一整套新疆風味搬上宴席，包括烤羊排、大盤雞、烤包子、手抓飯等，鋪著民族花紋餐布的長桌上，堆疊著葡萄與小番茄壘成的鮮果塔，成堆的饢餅還被畫上了可愛的笑臉。

其中一塊用料紮實、堆滿核桃與巴旦木等堅果的巨型切糕，取代傳統婚禮蛋糕，視覺衝擊力極強。現場工作人員開玩笑稱「這塊切糕能在烏魯木齊換一套房」，引發全場驚呼。嘉賓丁真也被吸引上前合影，並感嘆「太大了」。

巨型切糕取代傳統婚禮蛋糕，視覺衝擊力極強。（視頻截圖）

據報導，這塊切糕由多種堅果、果乾與葡萄糖稀層層壓製而成，15斤(約7.5公斤)至20斤葡萄才出一斤葡萄糖稀，如此巨型的切糕製作成本不菲。而婚禮現場的新疆特色美食也成為最大亮點，從主食到甜點都頗具西域風情，就連伴手禮也是特色新疆喜餅，搭配巧克力增添甜蜜，還有多種實用小物件，讓到場賓客感受到滿滿的儀式感。

婚禮賓客伴手禮。（取材自微博）

婚禮從場地布置到儀式流程，處處融入了新疆獨特的民族文化元素，並在新疆戶外草坪舉行，載歌載舞的派對氛圍。麥迪娜此前就在社交媒體上預告「今天有跳不完的舞」，現場婚禮音樂一響，嘉賓們跟著新疆傳統旋律一起跳舞，實現「從早跳到晚」的派對。

姜潮和麥迪娜在親友的見證下宣讀誓詞，甜蜜擁吻，姜潮還補了一句：「沒想到辦一次婚禮這麼累，以後我再也不結婚了。」麥迪娜則感謝姜潮，「讓我看見幸福的樣子」。

姜潮和麥迪娜在新疆的婚禮猶如新疆美食博覽會。（取材自微博）