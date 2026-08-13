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鍾麗緹合體林志穎「復刻16年前同框照」網：只有女兒長大了

娛樂新聞組／即時報導
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鍾麗緹復刻16年前合照同框林志穎唯獨女兒悄然長大。（取材自鳳凰網娛樂）
鍾麗緹復刻16年前合照同框林志穎唯獨女兒悄然長大。（取材自鳳凰網娛樂）

香港女星鍾麗緹近日在社群平台曬出與多年好友林志穎及小女兒張凱琳（Cayla）的合照，特別復刻16年前三人同框時的站位與姿勢，再度拍下相似畫面。新舊照片並列後，張凱琳已從當年被母親抱在懷中的小女孩長成少女，鍾麗緹與林志穎則維持與過去相似的外貌與狀態，相關照片引發網友討論。

鳳凰網娛樂報導，鍾麗緹近日分享新舊兩張合照。16年前的照片中，她抱著年幼的張凱琳，與林志穎頭靠著頭合影；如今三人再次見面，特意依照當年的姿勢拍攝同款照片，形成跨越16年的對比。

當年仍是小女孩的張凱琳如今已長成高挑少女，身形也比過去明顯成熟，身高已超過母親。鍾麗緹與林志穎則被網友注意到，兩人的五官及整體狀態與16年前相比變化不大。

照片在社群平台流傳後，網友留言討論兩人的外貌變化，以及張凱琳從孩童成長為少女的轉變。有網友留言：「難不成二人吃下防腐劑了？」、「歲月唯獨在小姑娘身上留下印記，兩位當事人模樣絲毫未改。」、「凍齡名場面，整張合照裡面，只有當初被抱在懷中的女孩悄然長大」。

鍾麗緹在貼文中表示，她與林志穎相識相知已超過20年。多年來兩人持續保持友誼，這次再次同框，也讓她回憶起過去的相處時光。

報導指出，鍾麗緹育有三名女兒，分別為張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）及張凱琳（Cayla）。小女兒近年曾因公開照片受到關注，外貌及身材也成為網友討論焦點。

精華 FAQ

  • 她與林志穎及小女兒張凱琳依照16年前的站位與姿勢，再次拍下相似合照，形成新舊照片對照，讓人一眼看出跨越16年的變化。

  • 變化最大的是張凱琳，當年還是被母親抱在懷裡的小女孩，如今已長成高挑少女，身形與身高都更成熟，甚至已超過母親。

  • 因為鍾麗緹與林志穎外貌和狀態與16年前相差不大，被網友稱讚凍齡；相較之下，只有張凱琳明顯長大，形成強烈對比。

林志穎 香港

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