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張穎穎發文控汪小菲背著大S「視訊裸聊」：內容不堪入目

張穎穎發長文控汪小菲背著大S「視訊裸聊」：內容不堪入目

記者陳穎／即時報導
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汪小菲一直都是話題人物。(摘自微博)
汪小菲一直都是話題人物。(摘自微博)

大S徐熙媛）前夫汪小菲再陷風波。曾與汪小菲交往的張穎穎12日在微博發布長文，提出多項指控，聲稱汪小菲在與大S婚姻期間曾涉及婚內出軌、與女子視訊裸聊等情事，並表示自己手中握有相關證據，更直言「這只是冰山一角」。截至目前為止，汪小菲本人及相關團隊尚未公開回應張穎穎的說法。

張穎穎以「講個小故事」作為文章開頭，聲稱汪小菲在與大S結婚第2年期間，曾在台灣與朋友的女兒進行視訊裸聊。她描述，當時大S人在客廳，而汪小菲則在房間內與對方聯繫，並稱後續還有其他女子加入聊天，相關對話內容「不堪入目」。不過，張穎穎並未公開相關證據。

除了上述指控外，張穎穎也聲稱，汪小菲曾與一名房地產業人士的女友維持不當關係長達兩年多，並表示對方曾因此遭到當事人質問，但她未提供可供外界獨立查證的資料。

張穎穎在文中表示，自己之所以保留相關資料，是因為認為有必要保護自己，並形容目前已無所畏懼，「保命才留下證據」。她還聲稱，汪小菲頻繁往返台灣的原因並非外界所認知的工作或家庭因素，而是另有私人感情因素，並暗示自己仍掌握更多內容，表示「還有更恐怖的事情」，更隔空喊話：「需要我幫你一點點回憶嗎？」

由於張穎穎過去曾與汪小菲交往，兩人分手後多次隔空交鋒，此次發文再度引發外界關注。截至目前，汪小菲及其團隊尚未針對張穎穎的相關指控作出公開回應，相關內容目前均為張穎穎單方面說法，仍有待當事人回應或進一步查證。

精華 FAQ

  • 她指稱汪小菲在與大S婚姻期間曾婚內出軌，並涉及與女子視訊裸聊等情事，還提到相關對話內容不堪入目，並稱這些只是冰山一角。

  • 截至目前，她並未公開可供外界直接檢視的證據，只表示自己手中握有相關資料，並聲稱是為了保護自己才保留下來。

  • 報導指出，汪小菲本人及其相關團隊截至目前都尚未公開回應，事件目前仍以張穎穎單方面說法為主，後續有待當事人說明或進一步查證。

汪小菲 大S 徐熙媛

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