戚薇率先擁抱AI分身 她曝10年前就掃臉建模

戚薇透露，早在10年前，她就曾進行臉部掃描及數位建模。(取材自微博)

大陸女星戚薇日前宣布推出個人官方「數位分身」，並以AI短劇「末日盛夏」中的女主角「韓清夏」率先亮相，意外掀起討論。不同於不少藝人面對AI換臉選擇抵制、提告，戚薇反而選擇主動擁抱新科技，但她強調，真正重要的並不是把自己的臉交給AI，而是始終掌握數位形象的使用權與決定權。

戚薇接受新京報專訪時透露，這項計畫其實醞釀約2年。早在10年前，她就曾進行臉部掃描及數位建模，當時需要大量攝影設備才能還原五官，如今只需高清照片及動態影像，就能建立更完整的數位版本。她坦言，這次真正困難的地方不是「做出一張像自己的臉」，而是如何讓AI形象在表情、動作及演技上都穩定維持「像她」。

「末日盛夏」是戚薇首次大規模嘗試AI影視製作，第一季預計今年底推出。她表示，末日題材尤其適合AIGC，無論怪物、戰鬥或大型災難場景，若完全採用真人實拍，不但製作難度極高，成本也可能難以負擔。AI則能讓原著中天馬行空的情節更接近原本想像。

不過，預告曝光後也不是只有掌聲。有網友認為部分畫面採用低機位仰拍，對女性角色不夠友善，戚薇對此沒有迴避，反而公開表示接受意見，後續會調整製作方式。她透露，網路上曝光的部分影片其實是團隊自行測試的內容，正式成片仍會進一步打磨，「大家的聲音」也會成為後續調整的重要參考。

至於「韓清夏」是否就是她未來固定使用的AI分身名稱，戚薇則特別澄清，韓清夏只是「末日盛夏」角色的名字，並不代表她的數位分身只有一種身分。未來AI形象可能因應不同作品改變，但她希望保留最核心的個人辨識度。

比起外界關注AI能不能取代演員，戚薇更在意的是授權之後誰能做決定。她表示，此次採取的是有限授權，自己擁有劇本及成片的事前審核與最終否決權，合作內容也必須經過篩選。她認為，藝人的臉本身就是多年累積的品牌資產，一旦授權AI，交出去的絕不只是一張臉，還包括個人職業生涯建立的信譽，因此「主動權」不能失去。

戚薇也直言，AI已經不是遙遠的未來，而是正在發生的現在。她認為演員、歌手未必會消失，但工作方式勢必重新定義；與其被科技推著走，不如自己握住方向盤。她甚至坦言，未來AI可能比不少真人演員更能完成高難度表演，而真人真正要思考的，是如何把被科技省下來的時間，投入創意與創作。

這次「數位分身」試水溫，也讓戚薇成為大陸演藝圈少數主動探索AI影視與個人數位資產的藝人。她強調，這不是一道所有人都必須作答的選擇題，同行可以先觀察、學習，再決定是否踏出這一步；但若真的選擇AI，就必須清楚知道，科技可以成為翅膀，卻不能成為替自己做決定的人。