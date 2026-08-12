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「肖奈大神忘不掉」 34歲楊洋將演校草 習題冊提前劇透

娛樂新聞組／綜合報導
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楊洋曬出的照片中竟有一本「5年高考3年模擬」習題冊。(取材自微博)
楊洋曬出的照片中竟有一本「5年高考3年模擬」習題冊。(取材自微博)

34歲的楊洋又要回歸「校草」賽道了嗎？他主演的武俠片「雨霖鈴」5月播出後熱度不如預期，下一部作品動向受到關注。近日，他在微博曬出一組高中生造型照，青春氣息滿滿。讓粉絲驚訝的是，他手上竟拿著一本2027年版「5年高考3年模擬」習題冊，瞬間被解讀為替新劇「我們的1977」提前「餵餅」。

此前網路盛傳楊洋將接演現代偶像劇「等風熱吻你」，但這次他親自曬照，幾乎等於用「五三」題冊留下線索。由於2027年正逢中國恢復高考制度50周年，外界普遍認為，這組照片正是「我們的1977」的預熱，楊洋也藉此間接粉碎接演現代偶像劇的傳聞。

「我們的1977」原名「77年」，預計30集，故事背景設定在1977年恢復高考後，來自不同地方的年輕人考入同一所大學中文系，在時代變革中求學、成長，並面對人生與命運的選擇。據悉，該劇由楊陽執導，這也是她與楊洋繼「凡人修仙傳」後再度合作；編劇則是「金婚」、「幸福像花兒一樣」編劇王宛平。

楊洋若確定出演，最讓粉絲振奮的莫過於「再演校草」。他過去最經典的校草形象，堪稱2016年「微微一笑很傾城」的肖奈，當時他飾演計算機系大四學生，不僅是校草級人物，更是學霸、籃球隊員兼遊戲大神。

除了肖奈，楊洋早期在「紅樓夢」中飾演成年賈寶玉，雖然並非典型「校草」角色，卻早已憑俊朗外型累積青春男神形象；「旋風少女」中的若白則是另一個校園時期的經典男神角色，冷峻、寡言又能打，也奠定他在青春偶像劇中的高顏值代表地位。

如今再度穿上高中運動服，楊洋幾乎沒有違和感，網友也紛紛直呼「校草還是那個校草」、「還是一樣帥」。尤其「我們的1977」並非單純青春偶像劇，而是帶有時代題材與歷史背景的作品，對楊洋而言，也可能成為從偶像男神進一步挑戰年代正劇的重要轉型。

楊洋當年主演「微微一笑很傾城」中的校草肖奈，讓人印象深刻。(取材自微博)
楊洋當年主演「微微一笑很傾城」中的校草肖奈，讓人印象深刻。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為他在微博公開高中生造型照時，手上拿著2027年版「5年高考3年模擬」習題冊，與新劇題材時間點高度吻合，因此被視為替「我們的1977」提前預熱。

  • 該劇以1977年恢復高考後為背景，講述來自不同地區的年輕人考入同一所大學中文系，在時代變革中求學、成長，並面對人生與命運選擇的故事。

  • 因為楊洋過去在「微微一笑很傾城」飾演的肖奈最具代表性，另外在「紅樓夢」與「旋風少女」也累積青春男神印象，因此再穿高中運動服更容易喚起校草形象。

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