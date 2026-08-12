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朱銳炒股賠光20年積蓄 神祕「流量女星」仗義提供工作機會

記者陳穎／綜合報導
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朱銳曾參演「許我耀眼」，近日自曝因投資股票失利。(取材自微博)
朱銳曾參演「許我耀眼」，近日自曝因投資股票失利。(取材自微博)

39歲中國女星朱銳曾演出「許我耀眼」大受歡迎，近日自曝因投資股票失利，幾乎賠光20年來拍戲累積的積蓄，不僅目前沒有工作，生活也陷入困境，甚至一度需要向年邁母親拿生活費。

朱銳近日透過社群平台分享自己的投資經歷，坦言財務危機源於股市操作失利。據悉，她最初投入約40萬人民幣（約5.9萬美元）進場，沒想到碰上股市下跌，眼見帳面持續虧損，她選擇再投入30萬人民幣（約4.4萬美元）攤平成本，前後共投入70萬人民幣（約10.3萬美元）。

然而，持續加碼並未扭轉局勢，反而讓多年來累積的積蓄幾乎全數套牢、血本無歸。朱銳透露，為了節省開銷，她開始婉拒朋友聚會與社交活動，經濟最拮据時，甚至只能向母親開口借2000元人民幣（約296美元）支付生活費。

她10日在微博發表「炒股日記」，提到科技股劇烈波動，導致自己的現金流受到嚴重衝擊，也藉此提醒其他投資人，不要重蹈她盲目加碼的覆轍。她表示，自己不打算靠直播帶貨賺錢，也不想刻意打造人設，只希望透過自己的努力，慢慢把虧損的資金賺回來。

同一天，朱銳也透露，一名她口中的「心軟仗義」好友主動提供工作機會，希望幫助她度過低潮。她在文中以「小傢伙」稱呼對方，並表示不希望接受太多照顧，甚至願意以「免費工作」回報這份人情。

雖然朱銳並未公開好友身分，但由於兩人過去曾有互動，不少中國網友猜測，這位伸出援手的人可能是女星趙露思，不過相關說法僅為網友推測，當事人並未證實。

精華 FAQ

  • 她表示自己因投資股票操作失利而陷入財務危機，起初投入40萬人民幣，之後又加碼30萬攤平，卻因股市持續下跌，導致多年拍戲累積的積蓄幾乎全賠光。

  • 朱銳透露自己為了節省開銷，開始婉拒朋友聚會與社交活動，最拮据時甚至向年邁母親借2000元人民幣支付生活費，顯示現金流已相當吃緊。

  • 她在微博提到，一名心軟仗義的好友主動提供工作機會，想幫她度過低潮；朱銳以「小傢伙」稱呼對方，並表示願意用免費工作回報這份人情。

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