吳京北京賣農產 「髮際線贏家」讓街頭擠成紅毯秀
52歲「戰狼」吳京，這回沒在銀幕上打拳，倒是直接殺到北京街頭「練攤」了。近日，他低調現身一場愛心助農公益活動，現場擼起袖子化身最強推銷員，親自給來往路人派發各地農產品。路過的群眾瞬間圍得水洩不通，長槍短炮全程跟拍，硬是把街頭整成紅毯現場，熱鬧勁兒直接拉滿——不得不說，京哥這波接地氣的操作，屬實又圈了一波路人緣。
鳳凰網娛樂報導，52歲的吳京，比起大銀幕上那個稜角分明的硬漢，臉型肉眼可見地圓潤了一圈。不過別急著喊「戰狼腫了」，人家身板照樣挺得筆直，一頭烏黑濃密的秀髮更是羨煞同齡男星，髮量多到毫無中年危機，妥妥的髮際線贏家。精氣神兒全程在線，只能說京哥這把年紀，依舊是「硬」在骨子裡的。
要說公益助農，吳京可是實打實的老把式了。戲外一得閒，他就愛往田間地頭跑，親自下場幫農戶吆喝，靠自己的影響力給農產品帶貨、幫老鄉增收。比起某些明星做個公益恨不得全網通報，吳京向來是悶頭幹大事，低調得連熱搜都不買——這波助農不整虛的，主打一個踏踏實實、腳底沾泥。
歲月不饒人，連戰狼也逃不過中年定律。52歲的吳京，常年摸爬滾打、實打實的打了一身「勳章」，如今放緩工作節奏，身形自然也跟著富態了。褪去硬漢光環，他照樣扛得起踏實二字，腳踩泥土、手搬農貨，實打實地為民生使勁兒。說白了，觀眾買帳的不是一張永遠稜角分明的臉，而是這份接地氣的擔當。
他參加了一場愛心助農公益活動，親自站到街頭向路過民眾發放並推廣各地農產品，等於把自己變成最強推銷員，協助農戶增加曝光與銷售機會。 因為吳京一現身就吸引大批群眾圍觀，現場瞬間擠得水洩不通，還有許多媒體長槍短炮全程跟拍，讓原本的街頭公益活動變得像明星走紅毯般熱鬧。 報導提到他52歲後臉型略顯圓潤，但身形仍挺拔、精神很好，髮量也相當濃密；同時他長期低調投入助農，不愛宣傳，靠實際行動支持農民。
精華 FAQ
他參加了一場愛心助農公益活動，親自站到街頭向路過民眾發放並推廣各地農產品，等於把自己變成最強推銷員，協助農戶增加曝光與銷售機會。
因為吳京一現身就吸引大批群眾圍觀，現場瞬間擠得水洩不通，還有許多媒體長槍短炮全程跟拍，讓原本的街頭公益活動變得像明星走紅毯般熱鬧。
報導提到他52歲後臉型略顯圓潤，但身形仍挺拔、精神很好，髮量也相當濃密；同時他長期低調投入助農，不愛宣傳，靠實際行動支持農民。
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