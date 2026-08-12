「龍餐館」票房開紅盤 沈騰被封「群眾影帝」感動接證書
百花獎「王寶強0票」風波持續延燒，也讓不少網友想起幾年前同樣曾在百花獎遭遇「0票」的沈騰，紛紛替他抱不平。不過，就在今年百花獎頒獎典禮當天，沈騰卻意外在廣州路演現場，收穫了一座來自影迷的「另類影帝」獎。
當天，沈騰帶著新片「歡迎來龍餐館」現身廣州宣傳，映後互動時，一名影迷突然送上一份親手製作的「證書」，並對他說，「不管騰哥明年衝獎能不能拿到，他在我們心中永遠是觀眾最喜愛的演員、群眾的影帝。」這番話讓現場氣氛瞬間變得溫暖。
面對突如其來的「頒獎」，沈騰先是捂臉大笑，隨後深深鞠躬接下證書，還笑著問：「他給我頒發這，沒事兒吧？」主持人也順勢接梗，笑說，「歡迎大家來到今年百花獎廣州分會場。」一來一往的互動，讓現場笑聲不斷。
巧合的是，沈騰雖然沒有在百花獎舞台上拿到影帝，但新作「歡迎來龍餐館」上映後，卻交出亮眼成績。由文牧野執導、寧浩監製，沈騰與蔣奇明主演的電影11日上映，首日便登上多個社群平台熱搜，話題度持續升高。
電影上映後口碑也受到關注，豆瓣開分達8.4，創下沈騰主演電影最高的開分成績。片中他一改過往喜劇形象，以較為內斂、克制的方式演繹戰火背景下守護正義的小人物，演技受到不少觀眾及影評人肯定。
票房表現同樣強勢，「歡迎來龍餐館」上映首日票房突破2.45億元，市場熱度持續攀升，目前已有業界預測總票房可能落在22億至32億人民幣間。
一名影迷親手製作了一份「證書」，並當場稱他永遠是觀眾最喜愛的演員、群眾的影帝。沈騰先是捂臉大笑，之後深深鞠躬接下，現場氣氛十分溫暖。 他聽到後先捂臉大笑，接著鞠躬收下證書，還幽默反問「他給我頒發這，沒事兒吧？」主持人也接梗，把現場氣氛炒得像百花獎廣州分會場。 這部由文牧野執導、寧浩監製的電影首日票房突破2.45億元，豆瓣開分達8.4，刷新沈騰主演電影的開分紀錄，業界並預估總票房可達22億至32億元。
精華 FAQ
一名影迷親手製作了一份「證書」，並當場稱他永遠是觀眾最喜愛的演員、群眾的影帝。沈騰先是捂臉大笑，之後深深鞠躬接下，現場氣氛十分溫暖。
他聽到後先捂臉大笑，接著鞠躬收下證書，還幽默反問「他給我頒發這，沒事兒吧？」主持人也接梗，把現場氣氛炒得像百花獎廣州分會場。
這部由文牧野執導、寧浩監製的電影首日票房突破2.45億元，豆瓣開分達8.4，刷新沈騰主演電影的開分紀錄，業界並預估總票房可達22億至32億元。
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