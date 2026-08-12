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「破．地獄」衛詩雅百花獎封后卻低頭 孤單下台真相曝光

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香港女星衛詩雅憑「破．地獄」奪得百花獎最佳女主角。（取材自微博）
香港女星衛詩雅憑「破．地獄」奪得百花獎最佳女主角。（取材自微博）

香港女星衛詩雅憑「破．地獄」奪得第38屆大眾電影百花獎最佳女主角後，因頒獎禮結束時低頭下台，被網友形容身影孤單。衛詩雅11日返港受訪時解釋：「地面有點滑，我得低頭看著路，並不是孤單，當時我心裡特別開心。」她並透露，當晚原本擔心自己可能一票未得，場面會很尷尬。

綜合媒體報導，第38屆大眾電影百花獎10日晚間在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行，衛詩雅憑藉「破．地獄」的郭文玥一角，獲得最佳女主角獎。她11日返港時接受訪問，回應頒獎後低頭下台引發的討論。

衛詩雅表示，頒獎典禮現場認識的人不多，只有梁家輝及朱一龍，因此典禮結束後便先下台。對於網友認為她獲獎後看起來孤單，她說：「地面有點滑，我得低頭看著路，並不是孤單，當時我心裡特別開心。」

談及獲獎時的心情，衛詩雅透露，當時其實擔心自己一票都沒有，場面會很尷尬。最終她獲得最佳女主角獎，成為首位獲得該獎項的香港演員。

領獎時，衛詩雅表示，一部好的電影可以改變人生，讓人活得更好。她並引用「破．地獄」中的台詞分享感受：「難得我們上了人生這趟車，我們就好好享受一下沿途的風景，好好跟你身邊的人聊聊天，這趟車才算是值得。」

領獎過後，衛詩雅也在微博發文表示，很榮幸能夠得第38屆大眾電影百花獎最佳女主角這份榮譽。感謝「破·地獄」整個劇組，感謝台前幕後每一位夥伴，沒有大家的彼此托舉，就不會有這個角色。

此前，衛詩雅7月30日在拍攝期間發生意外，造成口部及嘴唇受傷，經診斷後需要縫合超過50針。7月31日晚間，她透過社群平台報平安，感謝醫護人員協助，同時向受到影響的劇組及合作方致歉，表示會盡快調養傷口並投入工作。

精華 FAQ

  • 她返港受訪時解釋，當時是因為頒獎禮場地地面有點滑，所以必須低頭看路，並不是外界所形容的孤單；她還說自己心裡其實非常開心。

  • 衛詩雅是憑電影《破．地獄》中郭文玥一角，奪得第38屆大眾電影百花獎最佳女主角，並成為首位獲得該獎項的香港演員。

  • 她表示當晚原本擔心自己一票都沒有，怕場面尷尬；得獎後則感謝《破．地獄》劇組及台前幕後夥伴，認為沒有大家彼此托舉就沒有這個角色。

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