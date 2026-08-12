原來姚安娜是藝名 署名新規讓「華為小公主」真名首曝光

「華為小公主」姚安娜的本名隨著新劇曝光。(取材自微博)

原來「華為 小公主」姚安娜 只是藝名。懸疑劇「烈陽之上」11日官宣主演陣容，姚安娜以本名「姚思為」出演明家接班人明蘭，相關消息引發關注。這也是今年7月10日演員署名新規實施後，她首次以真名亮相。官方海報及預告呈現港風城寨質感，並公布由此沙、姚思為領銜主演。

綜合媒體報導，今年7月10日起實施演員署名新規，電視劇演員署名原則上應使用法定姓名，如需使用已形成廣泛認知的藝名，則採取「真名（藝名）」格式，不單獨使用藝名、英文名或暱稱。此次「烈陽之上」官宣陣容時，姚安娜以本名姚思為出演，因此受到關注。

公開資料顯示，姚思為1998年出生於雲南昆明，是企業家任正非的女兒。2021年1月14日，她在生日當天透過社群平台宣布出道，正式進入演藝圈。今年4月，華為終端宣布她與王安宇共同擔任華為Pura X Max先鋒大使。

另有部分自媒體文章稱，姚安娜小學時曾使用「姚一婷」這一名字，但相關說法並未獲得本人或官方管道證實。

「烈陽之上」由此沙與姚思為出演，劇情講述高龍城寨中，此沙飾演的市井硬漢李子華與姚思為飾演的明家接班人明蘭，在四大家族權力博弈中並肩作戰的故事。官方同步發布「雙強對決」海報及預告片。

除了兩名領銜主演，「烈陽之上」還公布王勁松、王浩信、鄔家楷、師銘澤、那維勳、張兆輝、駱達華等演員特別出演。