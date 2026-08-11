汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

中國歌手汪峰。（取材自微博）

中國歌手汪峰近日在節目「此處無聲」中談及21歲大女兒汪曼熙的留學生活，透露女兒獨自在美國波士頓 求學2年多，面對停電、家具配送出錯等生活難題，逐漸體會到獨立生活的不易。汪峰坦言，女兒返家後一些細微變化，讓他突然感受到，「女兒真的懂事、長大了」。

汪峰表示，大女兒「小蘋果」過去2年多變化很大，「我發現我的大女兒變得特別懂事。為什麼會這樣？就是因為她一個人在波士頓。你知道她面臨些什麼嗎？」

他回憶，有一天當地凌晨5時30分，女兒突然打電話給他說：「爸，我現在在我們公寓一樓公共前台旁邊的凳子上已經坐了4個小時了。」原來美國停電與中國不同，並非充值就能恢復供電，而是要等到隔天上午10時以後才能恢復。

當時屋內不僅漆黑一片，空調也全部停止運作，「小蘋果」只能穿著睡衣待在公寓公共區域，整整度過一晚。

此外，「小蘋果」還曾在美國遇到快遞配送問題，等待10多天的一屋子家具因配送出錯，必須重新安排。汪峰說，在美國，送貨人員打電話後若無人接聽，便會直接離開，再次詢問時，對方告知要等18天後才能重新配送。

汪峰感慨，「小蘋果」一個人在美國獨自面對這些生活瑣事，「慢慢地她就明白了，原來父母給了我如此便捷的條件，他們該有多不容易。」

等女兒回到身邊後，汪峰從一些細節中察覺她的改變，「一下子就明白了——女兒真的懂事、長大了。」

汪峰共有4個孩子，大女兒汪曼熙是與女友葛薈婕所生；二女兒汪璟怡與第二任妻子康作如所生；與女星章子怡生下一子一女，而後離婚。