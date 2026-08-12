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女藝人自爆罹乳癌 前男友細心提醒救了一命…6次化療後重返春晚

娛樂新聞組／即時報導
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朱潔靜曾多次登上央視春晚舞台。(取材自微博)
朱潔靜曾多次登上央視春晚舞台。(取材自微博)

曾多次登上央視春晚的上海歌舞團首席演員朱潔靜，近日在播客節目中首度談及2024年罹患乳癌的經歷。她透露，當時胸口出現一顆不起眼的小痘痘，自己與初診醫師都未料到是惡性腫瘤，反而是前男友察覺異常後多次催促她就醫，最終檢查確診乳癌。回憶這段經歷，她特別說了一句，「謝謝我的前男友。」

朱潔靜表示，當時那顆痘痘外觀圓滑，自己原以為過幾天就會消失，直到前男友一再提醒「你去看一下吧」，她才接受進一步檢查及穿刺活檢，結果病理報告確認為惡性腫瘤。由於腫瘤切除後仍發現邊緣有癌細胞，她前後接受3次擴切手術。

之後，她又接受6次化療及19次放療，過程中出現掉髮、嘔吐、乏力等副作用。朱潔靜坦言，自己從小就是「報喜不報憂」的人，9歲離開父母後便習慣獨立面對問題，因此罹病期間沒有告訴太多人，而是選擇自行消化情緒與治療帶來的痛苦。

然而，即使正在抗癌，她仍沒有放下舞台。2025年1月18日完成最後一次放療後，隔天便帶著尚未拆線的傷口前往北京參加央視春晚彩排，演出舞蹈「幽蘭」。她曾形容，重新站上舞台後，燈光落在身上的那一刻，治療期間累積的疲憊與不安，似乎都透過舞蹈逐漸釋放。

據悉，朱潔靜9歲考入上海舞蹈學校，16歲畢業後加入上海歌舞團，24歲成為首席舞者，並曾獲中國舞蹈「荷花獎」等獎項，多次登上央視春晚。今年1月，她獲聘為上海歌舞團藝術總監。

精華 FAQ

  • 她胸口原本只出現一顆不起眼的小痘痘，起初連醫師也未察覺異常，直到前男友反覆提醒她就醫，進一步檢查與穿刺活檢後，才確診為惡性腫瘤。

  • 她在腫瘤切除後，因邊緣仍有癌細胞，又前後做了3次擴切手術，之後再接受6次化療與19次放療，過程中經歷掉髮、嘔吐和乏力等副作用。

  • 朱潔靜在2025年1月18日完成最後一次放療後，隔天便帶著尚未拆線的傷口赴北京參加央視春晚彩排，演出舞蹈〈幽蘭〉，展現強韌意志。

癌細胞 腫瘤 乳癌

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