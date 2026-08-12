被問緋聞沒翻臉…柳岩揭劉德華「情緒管理」名場面 網讚：不成功才怪

劉德華是圈內公認的高EQ藝人。(取材自微博)

香港 天王劉德華 （華仔）出道超過40年，不僅在歌影視三棲擁有不可動搖的地位，其近乎完美的處事修養與EQ更一直是演藝圈的教科書。近日，熱搜話題「劉德華的情緒管理能力」席捲社交平台，起因於女星柳岩在節目中透露早期採訪華仔時的一段往事，展現了天王面對刁難與冒犯時，令人佩服的「軟處理」智慧。

柳岩回憶，當時受製片人要求，必須向劉德華追問敏感的緋聞話題。面對不在提綱內的問題，華仔既沒有當場變臉，也未拒絕回答，而是展現極高素養表示，「這是我最後一次在公開媒體回應」，給足了現場工作人員面子。

令人驚訝的是他事後的處理。劉德華親自致電柳岩的公司老闆，但並非告狀或喝斥，而是以極度謙卑的姿態說，「放過我吧，我努力做藝人這麼多年，以後不要用這種採訪搞我啦，拜託拜託」， 這種既明確守住個人底線、又不讓第一線新人難堪的處理方式，讓網友紛紛直呼，「簡直是職場高情商示範，不成功才怪」。

隨著話題發酵，華仔過去關於情緒管理的名言也被網友重新翻出。他曾提到「發脾氣是本能，不發脾氣是本事」，並強調「真我不包括你的壞」。在華仔的世界觀裡，把脾氣壓下去並非壓抑天性，而是透過道德與理性主動修正性格缺陷，做到「又厲害又善良」才是成熟的修養。