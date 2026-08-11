39歲女星炒股慘賠破產 趙露思出手相救

朱銳曾演出「許我耀眼」大受歡迎，近日自曝因投資股票失利。(摘自微博)

39歲中國女星朱銳曾演出「許我耀眼」大受歡迎，近日自曝因投資股票失利，幾乎賠光20年來拍戲累積的積蓄，不僅目前沒有工作，生活也陷入困境，甚至一度需要向年邁母親拿生活費。

朱銳近日透過社群平台分享自己的投資經歷，坦言財務危機源於股市操作失利。據悉，她最初投入約40萬人民幣（約5.9萬美元）進場，沒想到碰上股市下跌，眼見帳面持續虧損，她選擇再投入30萬人民幣（約4.4萬美元）攤平成本，前後共投入70萬人民幣。

然而，持續加碼並未扭轉局勢，反而讓多年來累積的積蓄幾乎全數套牢、血本無歸。朱銳透露，為了節省開銷，她開始婉拒朋友聚會與社交活動，經濟最拮据時，甚至只能向母親開口借2000元人民幣（約300美元）支付生活費。

她10日在微博 發表「炒股日記」，提到科技股劇烈波動，導致自己的現金流受到嚴重衝擊，也藉此提醒其他投資人，不要重蹈她盲目加碼的覆轍。她表示，自己不打算靠直播帶貨賺錢，也不想刻意打造人設，只希望透過自己的努力，慢慢把虧損的資金賺回來。

同一天，朱銳也透露，一名她口中的「心軟仗義」好友主動提供工作機會，希望幫助她度過低潮。她在文中以「小傢伙」稱呼對方，並表示不希望接受太多照顧，甚至願意以「免費工作」回報這份人情。

雖然朱銳並未公開好友身分，但由於兩人過去曾有互動，不少中國網友猜測，這位伸出援手的人可能是女星趙露思 ，不過相關說法僅為網友推測，當事人並未證實。