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「老九門」續作改名 藏天價版權角力 陳偉霆10年後回歸

娛樂新聞組／綜合報導
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「九門」男主陳偉霆相隔10年再度回歸，繼續飾演張啟山。(取材自微博)
「九門」男主陳偉霆相隔10年再度回歸，繼續飾演張啟山。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《老九門》續作改名為《九門》，刻意切割前作品牌。
  • 重點二：改名主因涉及版權歸屬、平台更迭與商業風險控管。
  • 重點三：陳偉霆時隔10年回歸，作品投資高達3.6億元人民幣。

熱播劇「老九門」相隔10年推出續作，沒想到新劇正式開播後，片名卻悄悄「少了兩個字」——不僅刪去「老」字，連代表續作的「2」也一併消失，改以「九門」全新亮相。片名突如其來的變動迅速引發網友討論，背後原因也被揭開，原來不只是更名這麼簡單，而是牽涉IP版權、平台競爭與高達3.6億元人民幣（約5300萬美元）的資本布局。

香港01報導，「老九門」續作此次改名，並非因內容觸及審查問題，而與版權歸屬及平台更迭有關。2016年播出的「老九門」由愛奇藝主導獨播，隨著原作者南派三叔（徐磊）與舊合作方的版權合作期滿，續作相關權利轉由優酷取得。不過，原劇「老九門」的品牌資產仍掌握在舊平台手中，因此新作最終選擇啟用「九門」這個全新片名，從商業與法律層面與前作切割，以降低後續版權爭議。

「九門」背後更牽涉南派三叔近年對「盜墓筆記」IP版權的重新整合。過去相關IP因版權分散，影視改編作品曾出現製作方與演員陣容頻繁更換的情況。近年南派三叔投入大量資源重新掌握核心IP的主導權，並由其創辦的南派泛娛樂負責推進相關布局，試圖進一步建立完整的「九門宇宙」。

據報導，「九門」總投資規模達3.6億元人民幣，被視為南派三叔重新整合IP後的重要作品。對他而言，這部作品不只是「老九門」故事的延續，也肩負重新建立世界觀、延伸IP價值的任務，因此從劇名到製作，都與10年前的版本有所區隔。

劇情方面，「九門」將故事時間線延伸至1930年至1941年間，進一步擴大原有世界觀。陳偉霆相隔10年再度回歸，繼續飾演張啟山，為新劇保留前作的重要角色；曾舜晞則是新加入的主要演員，飾演吳老狗。

值得注意的是，張藝興、趙麗穎等前作主要演員並未全數回歸，因此新劇在陣容上勢必面臨與前作比較的壓力。此次改用「九門」作為新片名，也被認為有意降低觀眾對兩部作品的直接連結，避免因角色更替、演員不同而引發粉絲之間的比較與爭論。

精華 FAQ

  • 報導指出，改名並非審查問題，而是因版權歸屬與平台更迭所致。原劇品牌仍掌握在舊平台手中，新作為降低爭議，才改以《九門》推出。

  • 2016年《老九門》由愛奇藝主導獨播，續作權利後來轉由優酷取得；但原本的品牌資產仍留在舊平台，因此新作只能另起片名，避免商業與法律衝突。

  • 《九門》總投資達3.6億元人民幣，故事線延伸至1930年至1941年，陳偉霆相隔10年回歸飾演張啟山，曾舜晞加入飾演吳老狗，但並非所有前作主演都回歸。

香港

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