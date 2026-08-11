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票房人民幣4百億…沈騰「最大的獎是微博King」 網友抱不平

娛樂新聞組／綜合報導
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沈騰始終與主流電影獎項的影帝寶座擦身而過。（取材自微博）
沈騰始終與主流電影獎項的影帝寶座擦身而過。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沈騰票房破400億，卻始終無緣主流影帝獎項。
  • 重點二：百花獎王寶強0票，引發喜劇演員評選爭議。
  • 重點三：網友認為微博King成沈騰最具代表性的大獎。

第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮日前落幕，當外界還在盤點各獎項得主時，一個有些「哭笑不得」的話題卻意外衝上熱搜榜首，即「沈騰最大的獎微博King」。表面看似一句玩笑，背後卻戳中不少影迷的「意難平」——這位手握超高票房號召力的喜劇演員，演藝生涯爆款作品不斷，卻始終與主流電影獎項的影帝寶座擦身而過。

這起討論的導火線，正是百花獎最佳男主角的投票結果。憑藉「唐探1900」入圍的王寶強，在101位大眾評審現場投票中竟罕見吞下「0票」，瞬間引爆全網對喜劇演員獲獎難度的質疑。這番景象讓不少影迷聯想起2022年第36屆百花獎時，沈騰憑「我和我的父輩」入圍影帝同樣抱回「0票」的驚人慘況。

網友細數沈騰的演藝生涯，他身為中國影史首位主演票房突破人民幣400億大關的國民級演員，手中爆款電影無數，卻始終與金雞、百花、華表等主流電影獎項的最佳男主角無緣。翻開他的獲獎紀錄，分量最重且最廣為人知的榮譽，居然是2025年微博之夜由全網網友一票票投出來的「微博KING」。

當時，沈騰在領獎時高舉獎杯、做出宛如奧運奪冠般的誇張反應，打趣道，「作為演員我會一直學習探索，有一天不想探索了，就躺在床上刷微博。」名場面至今仍被網友瘋傳。

「400億票房在手，結果主流影帝顆粒無收。」這句調侃迅速引起大眾共鳴。

「沈騰最大的獎是微博King」成了觀眾對現行評獎體系的諷刺與無奈。雖然「微博King」代表的是極高的人氣與大眾喜愛度，但影迷仍紛紛為這位「無冕影帝」抱不平，喊話業界不要只有在票房需要救市時才想起喜劇人，更期盼喜劇演員的精湛演技未來能獲得主流獎項的應有認可。

精華 FAQ

  • 因為百花獎最佳男主角投票出現王寶強0票的罕見情況，讓外界聯想到沈騰過去也曾在百花獎遭遇0票，進而引發對喜劇演員獲獎困境的熱議。

  • 文章指出，沈騰雖然主演作品票房累積突破400億，人氣與商業價值極高，卻始終與金雞、百花、華表等主流影帝獎項無緣，因此網友把微博之夜的「微博King」視為他最具代表性的獎項。

  • 影迷認為現行評獎體系對喜劇演員不夠友善，往往在票房需要他們帶動市場時才重視他們，平時卻難以給予應有肯定，因此希望未來主流獎項能更公平看待喜劇演技。

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