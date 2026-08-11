創百花獎64年雙提名紀錄 楊冪看實時計票現「瞳孔地震」
第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮盛大舉行，現場由101位大眾評審進行即時投票，緊張刺激的計票環節將全場氣氛推向最高潮。其中，憑藉「長安的荔枝」與「驚蟄無聲」兩部作品同時入圍最佳女配角的楊冪，在台下觀看票數滾動時的真實微表情，意外成為當晚最受矚目的話題。
在宣布最佳女配角得票過程中，現場大螢幕票數快速跳動，充滿臨場壓迫感。被鏡頭捕捉到的楊冪完全卸下明星包袱，身體大幅前傾、目不轉睛地緊盯大螢幕。當主持人喊出「楊冪追上來了」且票數大幅攀升的瞬間，楊冪更是下意識瞪大雙眼、雙手掩面，滿臉都是不可思議與震驚。
這段短短數秒的「瞳孔地震」影片隨即在網路上瘋傳，不少網友直呼，「沒有任何劇本痕跡，這完全是普通人等待開獎時最真實的反應」。
本屆百花獎女配角角逐異常激烈，楊冪創下百花獎64年來首位以雙角色同時入圍最佳女配角的罕見紀錄，賽前備受期待。最終投票結果出爐，前輩薩日娜以42票高票斷層奪冠，李雲霄以27票居次，楊冪則以24票位列第三。
雖然遺憾錯失獎項，但楊冪迅速調整好情緒。鏡頭拍到她眼中雖泛著淚光，仍全程保持得體微笑，真誠地為獲獎者鼓掌致意，展現出極佳的大氣與風度。頒獎典禮過後，楊冪工作室也透過微博發文表示，「風棲於曠野，它隻感受生長。一步一程，皆是風景。」表達了對演藝之路從容邁進的堅定態度。
她在最佳女配角即時計票時，被鏡頭拍到緊盯大螢幕、瞪大雙眼、雙手掩面，真實震驚的表情迅速在網路瘋傳，成為全場最受討論的畫面。 她憑藉「長安的荔枝」與「驚蟄無聲」同時入圍最佳女配角，成為百花獎64年來首位以雙角色獲得同項雙提名的演員，事前備受期待。 最終由薩日娜以42票奪冠，李雲霄27票居次，楊冪24票排名第3；她雖遺憾落敗，仍含淚保持微笑，真誠為得獎者鼓掌，展現大器風度。
精華 FAQ
她在最佳女配角即時計票時，被鏡頭拍到緊盯大螢幕、瞪大雙眼、雙手掩面，真實震驚的表情迅速在網路瘋傳，成為全場最受討論的畫面。
她憑藉「長安的荔枝」與「驚蟄無聲」同時入圍最佳女配角，成為百花獎64年來首位以雙角色獲得同項雙提名的演員，事前備受期待。
最終由薩日娜以42票奪冠，李雲霄27票居次，楊冪24票排名第3；她雖遺憾落敗，仍含淚保持微笑，真誠為得獎者鼓掌，展現大器風度。
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