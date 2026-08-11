我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

曾出演「慶餘年2」等熱播劇 秦焰住院1周病逝 享壽72歲

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）
資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

大陸資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。秦焰過去活躍於影視圈多年，曾參演「編輯部的故事」、「我愛我家」、「紅高粱」、「知否知否應是綠肥紅瘦」、「安家」、「狂飆」等多部知名作品，近年則因出演「慶餘年2」中的「戴公公」一角，再度受到觀眾關注。噩耗傳出後，不少圈內好友紛紛發文悼念。

據悉，秦焰近日身體狀況不佳，約一周前曾因身體不適住院接受治療，未料最終仍傳出離世消息，令熟識他的同行與影迷相當不捨。

秦焰從影多年，憑藉自然細膩的演技，在不同類型的影視作品中詮釋各式角色，雖多半不是主角，卻經常以鮮明的表演讓觀眾留下深刻印象。

秦焰離世後，演員李勤勤在社群平台發文悼念，感嘆他將一生心力投注於表演，留下許多令人難忘的作品，並稱他是值得敬重的好演員，字句間流露出對老友離去的不捨。

演員張程也回憶與秦焰相處的點滴，形容他個性親切、隨和，與人相處沒有架子，不僅對表演藝術有深厚造詣，也涉獵曲藝，更熱愛攝影。在同行眼中，秦焰不只是經驗豐富的演員，也是相當平易近人的前輩。

從早期作品一路演到近年的熱門劇集，秦焰多年來持續在螢幕上留下身影，即使不是鎂光燈最中心的位置，仍以扎實演技為一部部作品增添色彩。

精華 FAQ

  • 據報導，秦焰近日身體狀況不佳，約1周前因不適住院接受治療，最終仍不幸離世，享壽72歲。消息傳出後，令熟識他的同行與影迷都相當不捨。

  • 秦焰近年因出演《慶餘年2》中的「戴公公」一角，再度受到觀眾關注。其實他長年活躍於影視圈，也曾參演多部知名作品，累積不少代表性演出。

  • 李勤勤形容他一生心力都投入表演，是值得敬重的好演員；張程則回憶他親切隨和、沒有架子，且涉獵曲藝與攝影，展現出多才多藝的一面。

上一則

「老九門」續作改名 藏天價版權角力 陳偉霆10年後回歸

下一則

「蟻人」變婚禮歌手飆嗓 「被偷走的情歌」橫掃國際4大獎

延伸閱讀

拍攝現場突腦出血...「與神同行」全勝宰 昏迷兩年48歲逝

拍攝現場突腦出血...「與神同行」全勝宰 昏迷兩年48歲逝
「黑道家族」帕斯托紐約驟逝 生前澄清：我來自單純家庭

「黑道家族」帕斯托紐約驟逝 生前澄清：我來自單純家庭
東野圭吾病逝 多部小說改編影視作品 日本影壇天王天后齊聲哀悼

東野圭吾病逝 多部小說改編影視作品 日本影壇天王天后齊聲哀悼
美劇「黑道家族」男星失聯多日 陳屍紐約家中

美劇「黑道家族」男星失聯多日 陳屍紐約家中

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」