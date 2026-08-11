曾出演「慶餘年2」等熱播劇 秦焰住院1周病逝 享壽72歲

資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

大陸資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。秦焰過去活躍於影視圈多年，曾參演「編輯部的故事」、「我愛我家」、「紅高粱」、「知否知否應是綠肥紅瘦」、「安家」、「狂飆」等多部知名作品，近年則因出演「慶餘年2」中的「戴公公」一角，再度受到觀眾關注。噩耗傳出後，不少圈內好友紛紛發文悼念。

據悉，秦焰近日身體狀況不佳，約一周前曾因身體不適住院接受治療，未料最終仍傳出離世消息，令熟識他的同行與影迷相當不捨。

秦焰從影多年，憑藉自然細膩的演技，在不同類型的影視作品中詮釋各式角色，雖多半不是主角，卻經常以鮮明的表演讓觀眾留下深刻印象。

秦焰離世後，演員李勤勤在社群平台發文悼念，感嘆他將一生心力投注於表演，留下許多令人難忘的作品，並稱他是值得敬重的好演員，字句間流露出對老友離去的不捨。

演員張程也回憶與秦焰相處的點滴，形容他個性親切、隨和，與人相處沒有架子，不僅對表演藝術有深厚造詣，也涉獵曲藝，更熱愛攝影。在同行眼中，秦焰不只是經驗豐富的演員，也是相當平易近人的前輩。

從早期作品一路演到近年的熱門劇集，秦焰多年來持續在螢幕上留下身影，即使不是鎂光燈最中心的位置，仍以扎實演技為一部部作品增添色彩。