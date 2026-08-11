「一天才、一怪才」 劉嘉玲盼梁朝偉、周星馳同台演出

劉嘉玲最希望的是，周星馳與梁朝偉能夠同台演出。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉嘉玲盼梁朝偉與周星馳有朝一日同台演出。

劉嘉玲盼梁朝偉與周星馳有朝一日同台演出。 重點二： 她形容梁朝偉是天才、周星馳是怪才，無需比較。

她形容梁朝偉是天才、周星馳是怪才，無需比較。 重點三：兩人私下聊電影安靜，談李小龍與功夫才熱絡。

香港兩大巨星周星馳 與梁朝偉 相識逾40年，一個以無厘頭喜劇開創獨特風格，一個以細膩演技成為影壇影帝，但多年來卻少有正式合作。如今，隨著周星馳執導新片「功夫女足」上映，劉嘉玲 受訪時意外揭開兩位老友私下相處的一面，更公開喊話，希望兩人有朝一日能同台演出。

劉嘉玲談到周星馳時笑稱，這位認識多年的好友其實一直沒有太大改變。即使如今頭髮已經花白，個性依舊我行我素。她形容周星馳「人老了，但心沒有老」，認為他始終保有一顆童心，這也是他的作品能跨越世代、持續吸引年輕觀眾的原因。

兩人的友情，也讓劉嘉玲想到丈夫梁朝偉。她形容，梁朝偉與周星馳雖然性格、演戲路線截然不同，卻有一個共同點，就是都非常清楚自己想要什麼。她曾以「天才」形容梁朝偉、「怪才」形容周星馳，認為兩人根本沒有必要比較，因為各自都走出了難以取代的道路。

有趣的是，劉嘉玲也透露兩人私下碰面時的畫風。如果聊的是電影等話題，兩人往往安靜坐著；但一旦談到共同熱愛的功夫與李小龍，氣氛就完全不同。兩人都是李小龍迷，偶爾還會聊到詠春拳，甚至興起時比劃幾下，讓夾在中間的劉嘉玲忍不住笑。

其實，劉嘉玲曾試圖把周星馳拉進「功夫女足」。片中有段打麻將的戲分，她原本還開玩笑希望星爺客串當牌友，但周星馳以自己根本不打麻將婉拒。劉嘉玲坦言，自己仍很期待周星馳重新站到鏡頭前，「哪怕只是客串也好」。

而她最大的期待，顯然不只是周星馳復出，更是周星馳與梁朝偉首次真正意義上的銀幕合作。兩人早年同期踏入演藝圈，後來卻分別走向喜劇與文藝電影的不同高峰。劉嘉玲直言，如果這兩位相識多年的好友能合作一部電影，相信不只是她，所有觀眾都會非常興奮。

對影迷而言，周星馳與梁朝偉若能同框，早已不只是兩位巨星碰面，而是香港電影兩種經典風格的交會。如今劉嘉玲親自喊話，也讓這個醞釀多年的「世紀合作」再次浮上檯面，能否成真，仍成為影迷最期待的未解之謎。

劉嘉玲最希望的是，周星馳與梁朝偉能夠同台演出。（取材自微博）