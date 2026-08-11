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90後男演員首位 張藝興電影票房累計破百億人民幣

娛樂新聞組／綜合報導
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據燈塔專業版數據，張藝興主演電影累計票房已超100億元。（取材自微博）
據燈塔專業版數據，張藝興主演電影累計票房已超100億元。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張藝興主演電影累計票房突破100.07億元，成為首位達標的90後男演員。
  • 重點二：《孤注一擲》票房約38.51億元，是他票房成長最關鍵的代表作。
  • 重點三：從商業喜劇到現實題材，張藝興持續擴展戲路並累積主演票房。

港星周星馳執導的喜劇電影「功夫女足」持續在大陸市場發酵，不僅票房突破22億元（人民幣，下同，約3.26億美元），也讓主演張藝興迎來演藝生涯重要里程碑。綜合媒體報導，隨著「功夫女足」票房持續累積，張藝興主演電影的累計票房正式突破100億元，成為首位達成這項成績的「90後」男演員。

據燈塔專業版統計，截至7月底，張藝興主演電影累計票房已達100.07億元，相關數據涵蓋14部主演作品，並未計入拼盤電影及戲分較少的客串作品。這也意味著，張藝興從歌手、舞者跨足大銀幕後，經過多年累積，終於躋身「百億票房演員」行列。

其中，張藝興擔任第一主角的電影累計票房超過40億元，在同世代男演員中表現突出。回顧他的電影作品，2017年的「功夫瑜伽」便曾創下約17.48億元票房，並拿下當年春節檔票房冠軍；2018年「一齣好戲」累計票房約13.55億元，也曾成為七夕檔票房冠軍。

真正讓張藝興票房成績大幅躍升的，則是2023年上映的「孤注一擲」。該片累計票房約38.51億元，不僅成為中國影史犯罪題材電影票房冠軍，也是當年暑期檔票房冠軍。張藝興在片中飾演電信詐騙集團成員「潘生」，一改過往形象，展現較具壓迫感的一面，演技也成為討論焦點。

此外，他主演的「不說話的愛」票房約1.44億元。從早期商業喜劇到現實題材作品，再到如今與周星馳合作的「功夫女足」，張藝興近年持續拓寬電影戲路，作品類型也逐漸多元。

據悉，目前張藝興已完成電影「好女好男」的拍攝，接下來還將投入獻禮片「綻放」拍攝工作。

精華 FAQ

  • 因《功夫女足》上映後持續累積票房，帶動他主演電影總票房正式突破100.07億元。燈塔專業版統計顯示，這些成績來自14部主演作品，未計入拼盤與客串。

  • 最關鍵的是2023年《孤注一擲》，票房約38.51億元；其次有《功夫瑜伽》約17.48億元與《一齣好戲》約13.55億元，三部片已構成他票房版圖的重要基礎。

  • 他早期多以商業喜劇累積人氣，近年則嘗試現實題材與更具張力的角色，像《孤注一擲》中的潘生就引發討論，顯示其戲路正朝多元化發展。

周星馳

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