易烊千璽百花獎封帝…周冬雨「怪角色較容易得獎」被挖出 網呼神預言

周冬雨曾說，若想衝擊獎項，「要演比較怪的角色」。(取材自微博)

周冬雨多年前一句「演傻子比較容易得獎」，近日因第38屆大眾電影百花獎落幕再度被翻出，意外登上熱搜。當年她在綜藝節目中談及電影評獎時，直言特殊、另類的角色更容易受到評審青睞，沒想到多年後，這番舊言論恰好與本屆百花獎最佳男主角的結果產生連結，讓網友忍不住直呼「神預言」。

在這段流出的節目片段中，身為「三金影后」的周冬雨與尹正等人聊天時，談到演員如何提高得獎機會。她直言，若想衝擊獎項，「要演比較怪的角色」，甚至笑稱「演傻子更容易得獎」，並補充只要演得好，就真能拿獎。這番話讓現場眾人一度相當意外，如今更因百花獎結果被網友拿來重新解讀。

本屆百花獎最佳男主角由易烊千璽拿下，他憑電影「小小的我」飾演身心障礙角色劉春和，透過角色的身體狀態、心理變化以及與家人相處的情節，展現與過往作品截然不同的表演方式。由於這類角色本身具有較高的表演難度與情緒張力，因此周冬雨昔日所說的「特殊角色比較容易衝獎」，也再次成為網友討論焦點。

更巧的是，周冬雨與易烊千璽過去曾合作電影「少年的你」，兩人當年在片中分別飾演陳念與小北，如今昔日搭檔一人已是影后、一人再摘下百花影帝，讓網友忍不住將兩段經歷串在一起，笑稱周冬雨當年的「衝獎心得」，如今竟被昔日搭檔用另一種方式印證。

從表演角度來看，特殊角色確實往往能提供演員更多發揮空間。但也有評論認為，「特殊角色容易得獎」只能算是一種觀察，並不能簡化成真正的「得獎公式」。最終能否獲得肯定，仍取決於作品完成度以及演員是否真正讓角色成立。

易烊千璽憑藉電影「小小的我」中身心障礙角色百花獎封帝。(取材自微博)