我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
謝賢長眠地與張國榮為鄰。（取材自微博）
謝賢長眠地與張國榮為鄰。（取材自微博）

「四哥」謝賢7月16日因肺炎離世，享壽89歲。消息傳出後，家人依照他的生前心願，低調處理告別儀式，外界一度無從得知他的安葬安排。如今隨著後事告一段落，謝賢的長眠之所也曝光，他的骨灰已安奉香港寶福山，昔日演藝圈好友沈殿霞、羅文及張國榮等人，也都在同一處長眠。

據港媒報導指出，謝賢完成火化後，骨灰已正式晉塔。從靈位資料可以看到，他並未使用廣為人知的藝名，而是以本名「謝家鈺」安奉，碑上另載祖籍廣東番禺及出生、離世年份，整體設計簡潔樸實，沒有繁複裝飾。

照片中的謝賢則維持一貫的瀟灑形象，遺照選用他戴著墨鏡、笑容滿面的照片，神情依舊精神奕奕。對於縱橫香港影壇多年的「四哥」而言，最後留下的身影仍是他熟悉的招牌模樣。

值得一提的是，謝賢離世至今，兒女謝霆鋒、謝婷婷都鮮少對外談及父親的後事。直到本月9日，也就是謝賢90歲冥誕當天，謝婷婷才在社群平台曬出一系列珍藏照片，悼念亡父。

謝婷婷分享的影像沒有刻意煽情，而是以不同人生階段的父女合照串起回憶，從她年幼時與父親相處，到成年後兩人一同出遊、潛水，甚至近年帶著女兒與外公見面的畫面都一一曝光。其中也有一家人曾替謝賢慶祝生日的溫馨時刻，讓外界看見「四哥」在鎂光燈之外，與女兒相處時較為柔情的一面。

如今謝賢已在寶福山安息，身旁有多年演藝生涯結識的故友相伴，而家人則以低調方式完成他的身後安排。

精華 FAQ

  • 謝賢完成火化後，骨灰已正式晉塔安奉香港寶福山。靈位資料顯示，他未用藝名而以本名「謝家鈺」登記，碑上並載明祖籍廣東番禺及生卒年份，整體風格相當簡潔樸實。

  • 報導指出，寶福山除了安放謝賢骨灰外，昔日演藝圈好友沈殿霞、羅文及張國榮等人也都長眠於此。對謝賢而言，這座墓園不僅是安息之地，也與多位老友在同一處相伴。

  • 謝賢離世後，謝霆鋒、謝婷婷對外都相當低調，鮮少談及父親後事。直到謝賢90歲冥誕當天，謝婷婷才在社群分享珍藏父女照，從童年、出遊到一家人慶生，溫柔悼念亡父。

香港 張國榮 謝賢

上一則

姜厚任認愛小2輪女友掀全台辦案潮 網：連徵信社錢都省了

下一則

走過二度中風 81歲凌峰登台感嘆「健康不是理所當然」

延伸閱讀

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」
金氏紀錄辦演唱會最高齡 94歲胡楓因1病ICU昏迷4日

金氏紀錄辦演唱會最高齡 94歲胡楓因1病ICU昏迷4日
香港鬼才填詞人黎彼得逝 一生創作逾200首 許冠傑：感恩有您

香港鬼才填詞人黎彼得逝 一生創作逾200首 許冠傑：感恩有您
張柏芝露面了…登紅館當個唱嘉賓 李昊回敬「我養你」

張柏芝露面了…登紅館當個唱嘉賓 李昊回敬「我養你」

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
林青霞(後排右起)、甄珍、姚煒2021年在香港為資深影星葛蘭(下)慶生。(取材自微博)

香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典

2026-08-03 20:06

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%