謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

謝賢長眠地與張國榮為鄰。（取材自微博）

「四哥」謝賢 7月16日因肺炎離世，享壽89歲。消息傳出後，家人依照他的生前心願，低調處理告別儀式，外界一度無從得知他的安葬安排。如今隨著後事告一段落，謝賢的長眠之所也曝光，他的骨灰已安奉香港 寶福山，昔日演藝圈好友沈殿霞、羅文及張國榮 等人，也都在同一處長眠。

據港媒報導指出，謝賢完成火化後，骨灰已正式晉塔。從靈位資料可以看到，他並未使用廣為人知的藝名，而是以本名「謝家鈺」安奉，碑上另載祖籍廣東番禺及出生、離世年份，整體設計簡潔樸實，沒有繁複裝飾。

照片中的謝賢則維持一貫的瀟灑形象，遺照選用他戴著墨鏡、笑容滿面的照片，神情依舊精神奕奕。對於縱橫香港影壇多年的「四哥」而言，最後留下的身影仍是他熟悉的招牌模樣。

值得一提的是，謝賢離世至今，兒女謝霆鋒、謝婷婷都鮮少對外談及父親的後事。直到本月9日，也就是謝賢90歲冥誕當天，謝婷婷才在社群平台曬出一系列珍藏照片，悼念亡父。

謝婷婷分享的影像沒有刻意煽情，而是以不同人生階段的父女合照串起回憶，從她年幼時與父親相處，到成年後兩人一同出遊、潛水，甚至近年帶著女兒與外公見面的畫面都一一曝光。其中也有一家人曾替謝賢慶祝生日的溫馨時刻，讓外界看見「四哥」在鎂光燈之外，與女兒相處時較為柔情的一面。

如今謝賢已在寶福山安息，身旁有多年演藝生涯結識的故友相伴，而家人則以低調方式完成他的身後安排。