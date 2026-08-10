謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

香港 資深演員謝賢 日前離世，享壽89歲；8月9日是謝賢90歲冥壽，女兒謝婷婷在Instagram發文悼念父親，並曬出多張父女珍貴合照，回顧從童年到成年與父親相伴的時光，字裡行間流露深切思念。

謝婷婷在長文中坦言，與父親告別是她「此生最難釋懷、最難坦然面對的事」，同時感謝謝賢的養育之恩。她寫道：「生日快樂，爸爸。我真的、真的想你……我們都真的、真的想你……告別你是我一生中最難過的事情。」

儘管充滿不捨，謝婷婷仍祝福父親在另一個世界過得快樂、自由，更以溫暖又帶著父女回憶的口吻，提到謝賢標誌性的太陽眼鏡造型：「我希望你現在是快樂和自由的。而且我肯定，無論你在哪裡，那裡都是如此明亮和美麗，所以整天戴著太陽眼鏡是完全正常的。」

謝婷婷最後深情寫下：「謝謝你當我的爸爸，也謝謝你成為構成我生命中如此重要的一部分。安息吧，爸爸。我愛你，永遠。」

她同步分享多張父女合照，其中包括祖孫三代同框的珍貴畫面，也有謝婷婷年幼時依偎在父親身旁的舊照，記錄兩人一路走來的父女情誼。

謝婷婷曬出童年與父親謝賢的合照。（取材自微博）