中國百花獎揭曉 25歲易烊千璽奪「最年輕雙料影帝」

8月10日，第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮暨閉幕式在北京舉行，易烊千璽憑藉「小小的我」中的劉春和一角獲最佳男主角。 (中新社)

第38屆大眾電影百花獎10日在北京舉行頒獎典禮，「哪吒之魔童鬧海」獲最佳影片，易烊千璽、衛詩雅分別獲得最佳男主角、最佳女主角。

頒獎典禮公布了最佳影片等9個獎項，均由101位大眾評委投票 產生。其中，「哪吒之魔童鬧海」獲最佳影片，「驚蟄無聲」獲優秀影片，「長安的荔枝」導演大鵬獲最佳導演，易烊千璽憑藉「小小的我」中的劉春和一角獲最佳男主角。

25歲的易烊千璽榮登「最年輕的金雞百花雙料影帝」，對此他說：「有好戲演，有好角色給我刺激刺激，就挺幸福的。」

衛詩雅憑藉「破·地獄」中的郭文玥一角獲最佳女主角，最佳編劇由「南京照相館」編劇許淥洋、張珂、申奧摘得。

此外，陳麗君憑藉「鏢人：風起大漠」中的阿育婭一角獲最佳新人，王驍憑藉「南京照相館」中的老金（金承宗）一角獲最佳男配角，薩日娜憑藉「抓娃娃」中的奶奶（李老師）一角獲最佳女配角。

1962年，第一屆大眾電影百花獎在北京誕生，這一獎項被視作中國電影的“觀眾獎”。今年，百花重歸京城，大眾電影百花獎和北京國際電影節的舉行，讓北京成為目前國內唯一一座同年舉辦兩次大型電影節展的城市。

8月10日，第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮暨閉幕式在北京舉行，香港演員衛詩雅憑藉「破·地獄」中的郭文玥一角獲最佳女主角。 (中新社)