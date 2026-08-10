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中國百花獎揭曉 25歲易烊千璽奪「最年輕雙料影帝」

中新社／北京8月10日電
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8月10日，第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮暨閉幕式在北京舉行，易烊千璽憑藉「小小...
8月10日，第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮暨閉幕式在北京舉行，易烊千璽憑藉「小小的我」中的劉春和一角獲最佳男主角。 (中新社)

第38屆大眾電影百花獎10日在北京舉行頒獎典禮，「哪吒之魔童鬧海」獲最佳影片，易烊千璽、衛詩雅分別獲得最佳男主角、最佳女主角。 　　

頒獎典禮公布了最佳影片等9個獎項，均由101位大眾評委投票產生。其中，「哪吒之魔童鬧海」獲最佳影片，「驚蟄無聲」獲優秀影片，「長安的荔枝」導演大鵬獲最佳導演，易烊千璽憑藉「小小的我」中的劉春和一角獲最佳男主角。

25歲的易烊千璽榮登「最年輕的金雞百花雙料影帝」，對此他說：「有好戲演，有好角色給我刺激刺激，就挺幸福的。」

衛詩雅憑藉「破·地獄」中的郭文玥一角獲最佳女主角，最佳編劇由「南京照相館」編劇許淥洋、張珂、申奧摘得。 　　 　　 　　

此外，陳麗君憑藉「鏢人：風起大漠」中的阿育婭一角獲最佳新人，王驍憑藉「南京照相館」中的老金（金承宗）一角獲最佳男配角，薩日娜憑藉「抓娃娃」中的奶奶（李老師）一角獲最佳女配角。 　　

1962年，第一屆大眾電影百花獎在北京誕生，這一獎項被視作中國電影的“觀眾獎”。今年，百花重歸京城，大眾電影百花獎和北京國際電影節的舉行，讓北京成為目前國內唯一一座同年舉辦兩次大型電影節展的城市。

8月10日，第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮暨閉幕式在北京舉行，香港演員衛詩雅憑藉...
8月10日，第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮暨閉幕式在北京舉行，香港演員衛詩雅憑藉「破·地獄」中的郭文玥一角獲最佳女主角。 (中新社)

精華 FAQ

  • 最佳影片由《哪吒之魔童鬧海》拿下，該片在本屆百花獎中表現突出，並與其他獎項一同在北京頒獎典禮上公布。

  • 易烊千璽憑《小小的我》中劉春和一角獲得最佳男主角，並以25歲之齡成為最年輕的金雞百花雙料影帝，創下新紀錄。

  • 衛詩雅憑《破·地獄》獲最佳女主角，大鵬獲最佳導演，王驍、薩日娜等也獲配角獎；9個獎項均由101位大眾評委投票選出。

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