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「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

記者陳穎／即時報導
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中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。秦焰過去活躍於影視圈多年，曾參演「編輯部的故事」、「我愛我家」、「紅高粱」、「知否知否應是綠肥紅瘦」、「安家」、「狂飆」等多部知名作品，近年則因出演「慶餘年2」中的「戴公公」一角，再度受到觀眾關注。噩耗傳出後，不少圈內好友紛紛發文悼念。

據悉，秦焰近日身體狀況不佳，約一周前曾因身體不適住院接受治療，未料最終仍傳出離世消息，令熟識他的同行與影迷相當不捨。

秦焰從影多年，憑藉自然細膩的演技，在不同類型的影視作品中詮釋各式角色，雖多半不是主角，卻經常以鮮明的表演讓觀眾留下深刻印象。

秦焰離世後，演員李勤勤在社群平台發文悼念，感嘆他將一生心力投注於表演，留下許多令人難忘的作品，並稱他是值得敬重的好演員，字句間流露出對老友離去的不捨。

演員張程也回憶與秦焰相處的點滴，形容他個性親切、隨和，與人相處沒有架子，不僅對表演藝術有深厚造詣，也涉獵曲藝，更熱愛攝影。在同行眼中，秦焰不只是經驗豐富的演員，也是相當平易近人的前輩。

從早期作品一路演到近年的熱門劇集，秦焰多年來持續在螢幕上留下身影，即使不是鎂光燈最中心的位置，仍以扎實演技為一部部作品增添色彩。

精華 FAQ

  • 秦焰近年因在《慶餘年2》中飾演「戴公公」而再度受到觀眾注意，讓許多熟悉他的觀眾重新想起他多年來在戲劇圈累積的表演能量與存在感。

  • 報導指出秦焰近日身體狀況不佳，約1周前曾因不適住院治療，未料最終仍傳出病逝消息，享壽72歲，令熟識他的同行與影迷都感到相當不捨。

  • 李勤勤與張程等好友都發文悼念，稱他一生投入表演、作品令人難忘，私下則親切隨和、沒有架子，且涉獵曲藝與攝影，是值得敬重的前輩。

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