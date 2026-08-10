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「功夫女足」回港宣傳 周星馳、劉嘉玲對話逗樂全場

記者陳穎／綜合報導
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周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）
周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

港星周星馳自編自導新片「功夫女足」在大陸上映後，票房累積突破22.6億元人民幣（約3.35億美元），如今挾著亮眼成績回到香港宣傳，電影將於13日在香港上映。首映活動上，周星馳與劉嘉玲同台互動，不僅大方擁抱、十指緊扣展現好交情，兩人一來一往的逗趣對話更成為全場焦點。

劉嘉玲在首映會上分享合作心得，透露周星馳拍戲要求相當嚴格，忍不住當場問他：「為什麼一個鏡頭要拍這麼多次？」周星馳則以招牌幽默回應：「我們想看啊。」一句話讓現場笑聲不斷。

談到再次合作，周星馳表示，這次電影集結不少老搭檔與新生代演員，而劉嘉玲雖然資歷深厚，但外貌依舊像新人般年輕，笑稱她是「長相跟新人一樣，資歷卻非常厲害」。

他也透露，劉嘉玲非常了解自己的拍攝風格，每次準備講戲時，對方似乎都已經心領神會。不過，劉嘉玲立刻笑著否認，直呼：「我沒有這樣說，你這樣講會破壞我的形象。」她強調，雖然私底下兩人是多年好友，但到了片場，周星馳就是導演，自己一定會尊重導演的安排，不會擅自做決定。

沒想到周星馳接著說：「可是我覺得妳沒有把我當導演。」讓全場再度笑翻。兩人的鬥嘴還沒結束，周星馳進一步表示，自己其實沒有把劉嘉玲當成演員。聽到這句話，劉嘉玲立刻追問：「那你把我當什麼？」周星馳則笑著回答：「我當妳是嘉玲姐。」一句話展現兩人多年交情，也為首映活動增添不少輕鬆氣氛。

精華 FAQ

  • 內文指出，《功夫女足》在大陸上映後票房累積突破22.6億元人民幣，約3.35億美元，並將於13日在香港上映，之後在香港展開宣傳活動。

  • 兩人在首映活動上同台互動，不僅大方擁抱、十指緊扣，還不斷互相吐槽與接話，現場笑聲連連，這種輕鬆自然的默契成為全場焦點。

  • 劉嘉玲問他為何一個鏡頭要拍很多次，周星馳回說「我們想看啊」；後來又說她沒把他當導演，最後則笑稱自己把她當「嘉玲姐」。

香港 周星馳 劉嘉玲

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