王菲生日沒和謝霆鋒一起過 飛去雲南和兩個女兒團聚

王菲（左）與謝霆鋒（右）從年輕時愛得轟轟烈烈，如今轉低調。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王菲57歲生日未與謝霆鋒同慶，傳赴雲南度假。

王菲57歲生日未與謝霆鋒同慶，傳赴雲南度假。 重點二： 知情人指王菲與朋友同行，兩個女兒也在雲南。

知情人指王菲與朋友同行，兩個女兒也在雲南。 重點三：外界認為這符合王菲謝霆鋒一貫低調相處模式。

8月8日是天后王菲 的57歲生日，好友在社交平台曬出她的近照為其慶祝。照片中，王菲戴著黑色棒球帽和口罩坐在車裡，網友們猜測她準備去瀋陽看男友謝霆鋒 的演唱會。但有知情人透露，王菲其實是和朋友去雲南度假，生日當天可能和都在雲南的兩個女兒李嫣 和竇靖童團聚，沒和謝霆鋒一起過生日。網友們並不意外，紛紛說這就是王菲和謝霆鋒相處的方式，菲姐的生日，永遠是自己的節奏。

據網易報導，一向低調的王菲這次並沒有公開慶祝自己的生日，但據好友在社交平台曬出為她慶生的近照，王菲頭戴印有「老王」字樣的黑色棒球帽，壓低帽簷還戴著口罩，幾乎看不到整張臉，但特的氣質還是能夠讓人一眼認出來。從拍攝背景來看，王菲是坐在車裡的，而發文當晚，謝霆鋒要在瀋陽開演唱會，為此，有網友猜測王菲這是要去看男友演出。

不過隨後有知情者透露，稱王菲並不是去瀋陽，而是和朋友們去雲南度假，她的兩個女兒竇靖童和李嫣也都在雲南。據悉，李嫣前幾日就來了，因為李亞鵬新民宿開業，李嫣和奶奶還有堂姐都來支持。王菲和兩個女兒之間的感情，粉絲猜測都在雲南的母女三人想來也會聚在一起，由兩個女兒為王菲慶生。

據了解，王菲與兩個女兒之間的關係相對較為親密，曾經在家裡一邊喝著香檳一邊觀看竇靖童的音樂比賽，姊妹之間也相當不錯。

而對於生日沒和謝霆鋒一起過，不少粉絲都表示理解，認為和謝霆鋒復合多年的王菲，兩個人雖沒有領證，但感情還是很甜蜜的，之前謝霆鋒在西安的演唱會，王菲有到場支持。依照她的慣例，謝霆鋒的演唱會若不是特別的場次，她基本上不會去。這符合兩人平時的相處模式。

王菲好友在社交平台曬出王菲近照為她慶生。（取材自微博）