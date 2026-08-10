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單輪巡演150場超越泰勒絲 鄧紫棋破全球女歌手紀錄

娛樂新聞組／綜合報導
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鄧紫棋創下全球女歌手單輪巡演體育場場次的全新紀錄。（取材自鄧紫棋工作室）
鄧紫棋創下全球女歌手單輪巡演體育場場次的全新紀錄。（取材自鄧紫棋工作室）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄧紫棋「I AM GLORIA」巡演體育場場次達150場，刷新全球女歌手紀錄。
  • 重點二：她超越泰勒絲Eras Tour的149場，登頂單輪巡演體育場場次榜首。
  • 重點三：巡演橫跨3大洲7國，並創下三城體育場10連開以上的女歌手紀錄。

「I AM GLORIA」2.0南昌返場演唱會近日舉辦，鄧紫棋在現場宣布重磅里程碑─她創下了全球女歌手單輪巡演體育場場次的全新紀錄，亮眼的成績換來歌迷們的歡呼聲浪如潮。

香港文匯報報導，互動閒聊環節中，鄧紫棋滿心歡喜地和台下歌迷分享巡演破紀錄的喜訊，還延續巡演開場的「乾杯」傳統，笑着說道：「今天這麼特別的場合，我們必須得乾一杯，對不對！」截至當晚，「I AM GLORIA」主題巡演的體育場場次已達到150場，超越泰勒絲（Taylor Swift）「Eras Tour」的149場，成功打破紀錄，登頂該項榜單歷史第一。

當晚，鄧紫棋工作室發文指距離第一次在紅館唱響「You Raise Me Up」，已經過去16年。19歲時，鄧紫棋感恩的是家人的養育與栽培，讓她可以站上舞台發光發亮；如今即將35歲，她感激的是生命中一路遇見的每份愛，令她積攢了現在愛的能力。在創造紀錄的這一夜，最讓她感觸的並非個人成績，而是回頭一看，自己在被愛之中已成長多少，收穫多少包容及面對風浪的勇氣。同時，她向歌迷傳遞正面能量：「我見過光，所以想把光反射給你們。」她鼓勵歌迷即使面對低潮及懷疑自己不夠好時也請一定要相信：你也始終被愛！

據報導，從跨越星際的「光年之外」，到傾訴情感的「泡沫」；從溫柔的「喜歡你」，到霸氣的「句號」……鄧紫棋不斷突破音樂邊界，從當年的「巨肺少女」，成長為如今包攬詞曲編的全能音樂人，始終以先鋒之姿在華語樂壇書寫著屬於自己的傳奇。

她是首位解鎖中國五大體育場的女歌手，也是全球巡演票房躋身前茅的女歌手。本輪巡演於2023年12月啟動，開展近三年來已覆蓋三大洲、七國。此前已在深圳大運中心體育場實現12連開，加上上海場12連開、廣州場10連開，她也成為首位且唯一達成三城體育場10連開以上的女歌手。

精華 FAQ

  • 她宣布「I AM GLORIA」主題巡演的體育場場次已累計到150場，正式成為全球女歌手單輪巡演體育場場次最多的歌手，現場也因此爆發熱烈歡呼。

  • 報導指出，泰勒絲「Eras Tour」的體育場場次為149場，鄧紫棋以150場的成績多出1場，因而成功超越對方，登上全球女歌手單輪巡演體育場場次榜首。

  • 除了破全球紀錄外，鄧紫棋巡演自2023年12月啟動，已覆蓋3大洲、7國，並成為首位解鎖中國5大體育場的女歌手，還在深圳、上海、廣州創下多城連開紀錄。

泰勒絲 香港 鄧紫棋

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