單輪巡演150場超越泰勒絲 鄧紫棋破全球女歌手紀錄

鄧紫棋創下全球女歌手單輪巡演體育場場次的全新紀錄。（取材自鄧紫棋工作室）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄧紫棋「I AM GLORIA」巡演體育場場次達150場，刷新全球女歌手紀錄。

鄧紫棋「I AM GLORIA」巡演體育場場次達150場，刷新全球女歌手紀錄。 重點二： 她超越泰勒絲Eras Tour的149場，登頂單輪巡演體育場場次榜首。

她超越泰勒絲Eras Tour的149場，登頂單輪巡演體育場場次榜首。 重點三：巡演橫跨3大洲7國，並創下三城體育場10連開以上的女歌手紀錄。

「I AM GLORIA」2.0南昌返場演唱會近日舉辦，鄧紫棋 在現場宣布重磅里程碑─她創下了全球女歌手單輪巡演體育場場次的全新紀錄，亮眼的成績換來歌迷們的歡呼聲浪如潮。

香港 文匯報報導，互動閒聊環節中，鄧紫棋滿心歡喜地和台下歌迷分享巡演破紀錄的喜訊，還延續巡演開場的「乾杯」傳統，笑着說道：「今天這麼特別的場合，我們必須得乾一杯，對不對！」截至當晚，「I AM GLORIA」主題巡演的體育場場次已達到150場，超越泰勒絲 （Taylor Swift）「Eras Tour」的149場，成功打破紀錄，登頂該項榜單歷史第一。

當晚，鄧紫棋工作室發文指距離第一次在紅館唱響「You Raise Me Up」，已經過去16年。19歲時，鄧紫棋感恩的是家人的養育與栽培，讓她可以站上舞台發光發亮；如今即將35歲，她感激的是生命中一路遇見的每份愛，令她積攢了現在愛的能力。在創造紀錄的這一夜，最讓她感觸的並非個人成績，而是回頭一看，自己在被愛之中已成長多少，收穫多少包容及面對風浪的勇氣。同時，她向歌迷傳遞正面能量：「我見過光，所以想把光反射給你們。」她鼓勵歌迷即使面對低潮及懷疑自己不夠好時也請一定要相信：你也始終被愛！

據報導，從跨越星際的「光年之外」，到傾訴情感的「泡沫」；從溫柔的「喜歡你」，到霸氣的「句號」……鄧紫棋不斷突破音樂邊界，從當年的「巨肺少女」，成長為如今包攬詞曲編的全能音樂人，始終以先鋒之姿在華語樂壇書寫著屬於自己的傳奇。

她是首位解鎖中國五大體育場的女歌手，也是全球巡演票房躋身前茅的女歌手。本輪巡演於2023年12月啟動，開展近三年來已覆蓋三大洲、七國。此前已在深圳大運中心體育場實現12連開，加上上海場12連開、廣州場10連開，她也成為首位且唯一達成三城體育場10連開以上的女歌手。