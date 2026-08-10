39歲朱銳炒股破產 20年拍戲積蓄全沒了 靠年邁母親接濟
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39歲女演員朱銳近日在個人視頻中，坦言自己已經破產失業，炒股虧光20年拍戲攢下的70萬全部積蓄，日常生計只能依靠年邁母親接濟每月2000元（人民幣，下同，約296美元）生活費。鏡頭前的她，談及此事時強忍淚水，全程看來情緒低落。
據青島新聞網報導， 1987年出生的朱銳是北京電影學院表演系科班畢業生，螢幕首作是「詠春」，出道初期便與謝霆鋒、洪金寶等資深實力派演員合作。真正讓她被中國觀眾熟知的，是2009年的國民熱播劇「媳婦的美好時代」，當時20出頭的朱銳，精準演繹成熟農村婦女潘鳳凰精明潑辣又兼具市井煙火氣的人物特質，也讓朱銳的螢幕形象深入人心。
此後多年，朱銳接連出演多部熱門影視作品，「辣媽正傳」中颯爽獨立的單身媽媽朱麗葉，「一僕二主」中心思縝密的莉莉，「利劍玫瑰」中悲情隱忍的失子母親，被業內稱作「黃金女配」，但也因此被定型為「市井中年女性」形象，戲路受阻。
2016年起，她遭遇了長達7年的跟蹤騷擾，騷擾者甚至應聘成為她居住小區的保安，近距離監視她的日常起居。為此，朱銳多次搬家，也曾報警求助，但警方僅建議她減少公開社交動態。作為獨生女的朱銳，還要照顧常年身患疾病的母親，讓她無法兼顧家庭與拍戲，只有陸續推掉所有外地劇組邀約，加上與相戀9年的男友分手，都對她的心態造成了極大影響，演藝工作逐漸停滯。
徹底斷了收入來源後，朱銳原本依靠20年拍戲攢下的積蓄生活，後來因跟著親友炒股，先後投入總計70萬元的全部積蓄，卻遇股市行情低迷，初次投資便虧損套牢。短短數日，她20年打拚的積蓄徹底清零。
積蓄耗盡後，朱銳的生活陷入窘迫。她主動告知身邊親友，謝絕所有聚餐、喜事邀約，無力承擔人情隨禮的開銷。年近40歲的她，開口向年邁的母親索要2000元生活費維持日常開支。目前她依舊保持單身，沒有穩定工作與經濟收入，常年留守老家陪伴患病的母親，坦言沒有多餘的精力和心思規畫感情與未來，只能踏實度過當下的生活。
她表示原本靠20年拍戲累積的70萬元積蓄，後來跟著親友炒股後全數投入，遇上行情低迷而虧損套牢，短時間內積蓄清零，因此只能公開承認破產。 她目前沒有穩定工作與收入，日常生計主要依靠年邁母親接濟，每月給她2000元人民幣作為生活費，用來維持基本開支與日常生活。 她曾遭遇長達7年的跟蹤騷擾，還要照顧常年患病的母親，加上與交往9年的男友分手，導致心態受挫、外地戲約多次推掉，演藝工作逐漸停滯。
精華 FAQ
她表示原本靠20年拍戲累積的70萬元積蓄，後來跟著親友炒股後全數投入，遇上行情低迷而虧損套牢，短時間內積蓄清零，因此只能公開承認破產。
她目前沒有穩定工作與收入，日常生計主要依靠年邁母親接濟，每月給她2000元人民幣作為生活費，用來維持基本開支與日常生活。
她曾遭遇長達7年的跟蹤騷擾，還要照顧常年患病的母親，加上與交往9年的男友分手，導致心態受挫、外地戲約多次推掉，演藝工作逐漸停滯。
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