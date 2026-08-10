謝霆鋒演唱會說3次生日快樂 雖然沒提名字 大家都懂…

謝霆鋒在演唱會上拿著粉絲送來的看板。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 謝霆鋒在瀋陽演唱會上三度說出生日快樂。

謝霆鋒在瀋陽演唱會上三度說出生日快樂。 重點二： 雖未點名，粉絲與網友都認為是祝福王菲。

雖未點名，粉絲與網友都認為是祝福王菲。 重點三：王菲8月8日57歲生日，當晚低調在雲南慶生。

8月8日晚，謝霆鋒 在瀋陽演唱會上脫口而出一句「生日快樂」，引發全場粉絲歡呼。謝霆鋒沒提名字，當晚前後共說了三次「生日快樂」，但全場觀眾和網友很有默契地都「聽懂了」，而且迅速刷屏熱搜，因為當天是謝霆鋒女友王菲 的57歲生日。他的「隔空祝福」，讓不少網友感慨：「真正的浪漫，大概就是這麼不動聲色吧。」

據網易報導，當晚謝霆鋒共說了三次「生日快樂」。

第一次，是演唱會開場不久後，他便主動對著全場說了一句「生日快樂」。當時的觀眾還以為是日常互動，沒太在意。

第二次，是演出進行到中段時，台下有歌迷高高舉起了手幅，上面寫著——「鋒哥，替我祝菲姐生日快樂。」謝霆鋒看到後，含笑拿起了麥克風，鄭重對全場說出了一句「生日快樂」。

第三次，是他背著吉他繞場走到內場後方延伸台時，又超大聲地重複了一遍祝福。那一刻，全場瞬間沸騰，歡呼聲幾乎要掀翻屋頂。

三次祝福，全程沒有提「王菲」二字，但8月8日這個日期，加上粉絲手幅的明確指向，現場觀眾秒懂，迅速刷屏熱搜，因為當天正是王菲57歲生日。網友紛紛留言：「一句『生日快樂』，雖未提名字，但全網都聽懂了。」這波操作堪稱「大型心照不宣現場」。

更有細心的網友發現，謝霆鋒是在演唱「謝謝你的愛1999」前後送出祝福的。1999年，正是外界眼中兩人初識的年份。這一細節疊加下來，讓這場演唱會上的「隔空祝福」多了一層浪漫濾鏡。

而當天，王菲正在雲南低調慶生，並未公開作出回應。

8月8日晚，謝霆鋒在瀋陽演唱會上說了三次「生日快樂」，被認為是隔空祝福王菲的57歲生日。（取材自晨視頻）