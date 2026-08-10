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流量女星陳都靈「不醒」為何無法開拍？傳與張凌赫有關

娛樂新聞組／綜合報導
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曾合作古裝劇「翹楚」的陳都靈與周翊然，據傳因張凌赫的「介入」而無法二搭。（取材自...
曾合作古裝劇「翹楚」的陳都靈與周翊然，據傳因張凌赫的「介入」而無法二搭。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳都靈原本傳將與周翊然二搭《不醒》，卻因導演郭虎被張凌赫新劇《刺棠》挖角而暫停。
  • 重點二：《不醒》無法開機後，外界推測即使重啟也可能換女主，陳都靈與周翊然二搭恐落空。
  • 重點三：陳都靈人氣暴漲後不愁戲約，下一部據傳改接楊洋主演的新劇《等風熱吻你》

近日因奇幻劇「月鱗綺紀」與古裝劇「翹楚」躍升女神的女星陳都靈，近日傳出原本下部戲將與周翊然二搭古裝新劇「不醒」，沒想到卻被爆料因為張凌赫而破局。原因在於「不醒」的導演郭虎被頂流男神張凌赫即將開拍的新劇「刺棠」挖角，導致「不醒」無法開機，據傳陳都靈只有轉而先與「雨霖鈴」的楊洋合作偶像新劇「等風熱我你」。

據網易報導，陳都靈今年先是推出與鞠婧禕主演的奇幻劇「月鱗綺紀」，創下9億播放量，緊接又播出她與周翊然主演的古裝劇「翹楚」，再創下8億播放量，兩部劇都暴紅，讓苦熬多年的陳都靈終於躍升女神。

陳都靈如今與屈楚蕭正在拍攝愛情新劇「冬風吹又生」，她原本下一部戲傳出將與周翊然二搭仙俠古裝新劇「不醒」，沒想到日前有瓜主爆料，稱張凌赫9月將開拍的古裝新劇「刺棠」，原訂導演易軍因執導張凌赫、王楚然新劇「這一秒過火」曾口碑翻車，平台因而換掉易軍，挖來「不醒」原訂的導演郭虎，導致「不醒」暫時無法開機，且即使之後重啟，女主恐怕也會換人，因此陳都靈、周翊然大機率無法二搭，讓不少網友直呼震驚與惋惜。

據了解，郭虎雖執導過「周生如故」、「蓮花樓」等爆款劇，但同時也曾因拍攝「以愛為營」、「書卷一夢」、「念無雙」等作品被吐槽運鏡謎樣，被指再好看的演員在郭虎的鏡頭下，顏值都會大打折扣，如今卻成為大作爭相合作的導演，也令網友費解。

「不醒」項目暫停後，人氣飆漲的陳都靈也不怕沒戲可拍，據報導，近日有爆料稱陳都靈將改成先與楊洋合作愛情新劇「等風熱吻你」。該劇女主之前曾傳過「百花殺」孟子義、「折腰」宋祖兒、「逐玉」孔雪兒等，但都疑因檔期婉拒，最終由陳都靈拿下女一。該劇由「難哄」和「偷偷藏不住」導演瞿友寧和李青蓉聯手操刀，備受矚目。

曾合作古裝劇「翹楚」的陳都靈與周翊然，據傳因張凌赫的「介入」而無法二搭。（取材自...
曾合作古裝劇「翹楚」的陳都靈與周翊然，據傳因張凌赫的「介入」而無法二搭。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 報導指出，《不醒》原訂導演郭虎被張凌赫新劇《刺棠》挖角，導致項目暫時無法開機；外界也推測若日後重啟，女主角人選可能會更動。

  • 內文提到，陳都靈原本下一部戲傳將與周翊然二搭，合作仙俠古裝新劇《不醒》，但因導演變動與項目暫停，這組合大機率無法成行。

  • 據爆料，陳都靈可能先改與楊洋合作愛情新劇《等風熱吻你》。該劇曾傳過多位女主角人選，最後疑由陳都靈接下女一，並由瞿友寧、李青蓉聯手執導。

張凌赫

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