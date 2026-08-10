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沈騰「龍餐館」預售票房破億 路演被拱「拿影帝」

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「沈騰 影帝」衝上熱搜，新片「歡迎來龍餐館」預售票房破億，路演現場觀眾高呼「拿影...
「沈騰 影帝」衝上熱搜，新片「歡迎來龍餐館」預售票房破億，路演現場觀眾高呼「拿影帝」 ，沈騰回應：也重要，也沒那麼重要。（取材自羊城晚報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《歡迎來龍餐館》點映口碑爆棚，預售與點映票房破1億元。
  • 重點二：沈騰飾演戰火中廚師，突破喜劇形象獲觀眾熱捧。
  • 重點三：全場高喊影帝，外界看好他角逐主流電影獎項。

近日，喜劇巨星沈騰主演的新片「歡迎來龍餐館」點映口碑出爐，大量觀眾呼籲其角逐影帝，話題「#沈騰影帝」、「#龍餐館 奧斯卡」等迅速衝上微博熱搜。截至8月9日，該片點映及預售總票房已突破1億元（人民幣，下同，約1400萬美元）。

據羊城晚報報導，沈騰主演電影累計票房已突破415億元，位居中國演員主演電影票房之首，旗下爆款作品如「夏洛特煩惱」、「你好，李煥英」、「滿江紅」、「飛馳人生」等家喻戶曉，然而他卻始終與金雞、百花等中國主流電影獎項的影帝無緣。

在「歡迎來龍餐館」中，沈騰徹底放下喜劇包袱，化身戰火之中隱忍掙扎的廚師徐福。他克制又極具穿透力的表演，展現出跳出舒適區的演技厚度。有觀眾觀影後評價，沈騰缺的不是演技，而是一部能讓他「上桌」的電影。中國主流電影獎項對喜劇演員常存有審美慣性，認為喜劇「缺乏厚重感與深度」，這也成為喜劇演員衝擊最佳男主角的壁壘。

「沈騰 影帝」衝上熱搜，新片「歡迎來龍餐館」預售票房破億，路演現場觀眾高呼「拿影...
「沈騰 影帝」衝上熱搜，新片「歡迎來龍餐館」預售票房破億，路演現場觀眾高呼「拿影帝」 ，沈騰回應：也重要，也沒那麼重要。（取材自羊城晚報）

在路演現場，全場觀眾高喊「沈騰影帝」，沈騰微笑回應：「也重要，也沒那麼重要」，並將表演突破歸功於導演把控與角色本身賦予的豐滿空間。

另據「游民星空」報導，「歡迎來龍餐館」由文牧野執導、寧浩監製，8月11日正式上映。點映評分高達9.8分，影評人與觀眾廣泛稱讚沈騰貢獻了「迄今最佳表演」，其中被打後「無聲崩潰」的片段更將小人物在亂世中的絕望刻畫得極具感染力。

雖然沈騰個人票房斷層領先第二名吳京約45億元，且25部主演作品屢創票房紀錄，但在金雞、百花、華表三大獎中仍未獲影帝殊榮。本次能否憑藉新片突破喜劇標籤、問鼎影帝，備受外界期待。

沈騰。（取材自游民星空）
沈騰。（取材自游民星空）

精華 FAQ

  • 截至8月9日，該片點映及預售總票房已突破1億元人民幣。隨著口碑發酵與熱搜帶動，市場對正式上映後的票房表現普遍看好。

  • 他在片中飾演戰火中的廚師徐福，幾乎放下原本的喜劇包袱，以克制、沉穩且具穿透力的表演獲好評，被認為展現出跳出舒適區的演技厚度。

  • 除了點映評分高達9.8分、觀眾與影評人稱讚他是迄今最佳表演外，他累計票房已居中國演員之首，卻仍未拿下金雞、百花、華表影帝，更添話題。

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