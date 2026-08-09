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「披哥6」陣容曝光：余文樂恢單後參戰 邵兵父子檔對決

世界新聞網／輯
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余文樂參戰「披哥6」。（取材自微博）
余文樂參戰「披哥6」。（取材自微博）

中國綜藝節目「披荊斬棘的哥哥2026」(簡稱披哥6)官宣名單，節目迎來首對父子檔，58歲演員邵兵與22歲兒子邵子恒同台競演，父子年齡相差36歲。剛宣布離婚的港星余文樂也因身材明顯發福，成為觀眾討論焦點。

「披哥6」共集結28位哥哥，50歲以上的哥哥包括郭曉東、滿江、劉畊宏、邵兵及孫楠等人，其中邵兵年紀最大。30歲至40歲世代則有張睿、李光潔、小瀋陽、王傳君、張彬彬及曹駿等；年輕藝人則包括顏安、邵子恒及唐九洲。此外，節目亦找來短劇演員王道鐵、曾輝等人參與，增添不同類型的藝人組合。

節目首集另一個看點，是多名哥哥邀請演藝圈好友助陣。劉畊宏邀來周杰倫，張睿找來楊紫，邵兵邀請瞿穎，姚琛連線蘇有朋，曹駿則邀宋茜，王傳君連線王鶴棣，李光潔也連線王安宇。

其中，邵兵與兒子邵子恒同台，成為節目罕見的父子組合。現年58歲的邵兵談到參加節目的原因時坦言，自己認為「不夠紅了」，希望藉由節目讓更多人看見。

另一方面，演員王傳君則透露，自己參加節目是希望能再瘦15斤（約7.5公斤）。首集亮相的余文樂離婚後身形也明顯發福、變胖，外型變化受到關注。至於孫楠則成功瘦身，減重後整體狀態看來更顯清爽。

披哥6官方陣容

實力唱將：孫楠、滿江、歡子、王嘯坤、阿雲嘎、艾熱、王以太、王赫野、米卡、葉潤澤

演員陣容：邵兵、郭曉東、李光潔、余文樂、王傳君、張睿、曹駿、張彬彬、陳若軒、曾輝、顏安

偶像／年輕藝人：唐九洲、姚琛、邵子恒、張卓爾

跨界藝人：劉畊宏、管健嘉晨、小瀋陽

精華 FAQ

  • 最受矚目的亮點，是58歲邵兵與22歲兒子邵子恒首次同台競演，形成節目罕見的父子組合，且兩人年齡相差36歲，話題性十足。

  • 首集有多位哥哥邀友助陣，包括劉畊宏找周杰倫、張睿找楊紫、邵兵找瞿穎、姚琛連線蘇有朋、曹駿邀宋茜等，讓節目一開始就充滿人脈與話題。

  • 余文樂因離婚後明顯發福成為焦點，王傳君則表示希望再瘦15斤，孫楠則已成功瘦身、狀態更清爽，三人的外型變化都引發觀眾討論。

宋茜

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