楊紫零片酬補拍也難救？ 「簪中錄」播出仍遙遙無期

「簪中錄」原本的男主是吳亦凡(左)，楊紫則飾演黃梓瑕。（取材自微博）

耗資高達4億人民幣(約5900萬美元)的古裝探案陸劇「簪中錄」（原名「青簪行」），歷經原男主角吳亦凡 犯案入獄、女主角楊紫 情義相挺零片酬補拍，以及男星彭冠英救場重簽等波折，至今仍陷入播映無期的窘境，巨額投資面臨血本無歸的危機局面。

「簪中錄」改編自側側輕寒豆瓣8.0高分同名小說，故事講述蜀中第一女天才黃梓瑕（楊紫飾），一夜之間慘遭滅門並被誣陷為毒殺全家的兇手。在逃亡途中，她化名投靠深受「鰥殘孤毒廢」詛咒困擾的「夔王」李舒白（彭冠英飾）。兩人達成協議，黃梓瑕協助李舒白破解大唐宮廷中隱藏的符咒懸案，李舒白則為她洗刷滅門冤屈。劇情結合懸疑探案與宮廷權謀，本被看好能成為爆款劇。

沒想到，劇組風波不斷。儘管補拍工作已全部完成，但根據最新消息，內部試映後成片效果不如預期。部分鏡頭的AI換臉被指「塑膠感」過重、缺乏自然質感，未達上檔標準而遭到平台拒播。

在品質未達標與口碑風險的考量下，劇方與資方暫時無法將劇集順利推出，這部備受關注的S+級大作至今仍積壓在庫。這場歷時多年的補救行動，也讓劣跡藝人對影視產業造成的巨大風險與後續求償問題，再次引發廣泛討論。