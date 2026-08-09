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張藝興版「二月紅」 徐正溪接棒 「九門」掀兩極評價

娛樂新聞組／綜合報導
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「九門」中，「二月紅」一角改由徐正溪擔綱。(取材自微博)
「九門」中，「二月紅」一角改由徐正溪擔綱。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《九門》延續《老九門》熱度開播後，因張藝興飾演的二月紅改由徐正溪接棒而掀起討論，觀眾對新舊詮釋出現明顯分歧。

2016年懸疑探險陸劇「老九門」相隔10年推出續作「九門」，近日在優酷上線，迅速掀起話題。除了劇情與製作升級，最受觀眾關注的莫過於演員陣容大洗牌，其中大陸男星張藝興當年飾演的經典角色「二月紅」確定換角，由徐正溪接棒，更讓不少老劇迷感嘆「少了張藝興，就少了一味」。但也有觀眾認為，徐正溪本身具備出眾的古裝氣質，演技也相對成熟，能為角色增添不同於前作的沉穩韻味。

香港01報導，張藝興當年在「老九門」中飾演「二月紅」，憑藉細膩演技與古典氣質受到觀眾肯定，其中「雨中求藥」一幕更成為全劇經典場面。從戲台上的名伶到為愛奔走的癡情男子，張藝興將角色的溫柔、深情與無奈詮釋得淋漓盡致，也讓「二月紅」成為他早期演藝生涯的重要代表角色之一。

然而，相隔十年推出續作後，張藝興並未回歸「九門」。據報導，近年張藝興的事業重心逐漸轉向電影與音樂領域，工作安排與個人規劃也與十年前有所不同，因此最終無緣再次演出「二月紅」。角色由徐正溪接棒後，自然成為新劇開播前後最大的討論焦點之一。

對於徐正溪版本的「二月紅」，觀眾評價明顯兩極。有觀眾認為，徐正溪本身具備出眾的古裝氣質，演技也相對成熟，能為角色增添不同於前作的沉穩韻味；但也有不少老劇迷難以跳脫張藝興留下的經典印象，認為兩人的外型、氣質與角色詮釋方式差異明顯，因此需要時間重新適應。

事實上，張藝興的缺席也讓「二月紅」成為「九門」開播後最容易被拿來比較的角色。對不少觀眾而言，十年前的「老九門」不只是劇情記憶，更與當時演員的表演緊密相連。如今續作重新啟動，經典角色換人演繹，難免引發「經典能否被超越」的討論。

張藝興當年飾演的經典角色「二月紅」，讓不少老劇迷十分懷念。(取材自微博)
張藝興當年飾演的經典角色「二月紅」，讓不少老劇迷十分懷念。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 新劇《九門》最大的話題集中在演員陣容更動，尤其是經典角色二月紅不再由張藝興出演，而改由徐正溪接棒，讓老劇迷與新觀眾都高度關注。

  • 張藝興在《老九門》中以細膩演技和古典氣質詮釋二月紅，特別是雨中求藥一幕成為經典，讓角色的溫柔、深情與無奈都留下深刻印象。

  • 支持者認為徐正溪古裝氣質突出、演技更成熟，能帶來沉穩版本；反對者則難以擺脫張藝興的經典形象，認為兩人風格差異太大，需要時間適應。

香港

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