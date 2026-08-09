我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

這些男明星最帥…舒淇3大男神榜 老公馮德倫出局

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舒淇在節目中坦承，與自己合作過的男演員顏值排名中，老公馮德倫排不上前三名。（視頻...
舒淇在節目中坦承，與自己合作過的男演員顏值排名中，老公馮德倫排不上前三名。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

舒淇在綜藝節目坦承合作過的男神顏值排行，點名張國榮、劉德華、金城武為心中前三，連老公馮德倫也未入榜，引發網友熱議。

台灣女星舒淇近日在大陸綜藝節目中接受訪談，被問及與其合作過的男神顏值排行時，她坦白地給出了自己的榜單：她心中的顏值前三名，是張國榮劉德華與金城武。至於丈夫馮德倫，舒淇笑言：「在那個年代，我老公不是最帥的，連頭三都排不上。」讓不少網友直呼，在娛樂圈敢把自家老公的顏值「公開處刑」的，大概只有舒淇了。

據網易報導，舒淇在綜藝「毛雪汪」中的一段「坦白局」近日被網友翻出，瞬間登上熱搜。面對毛不易、李雪琴提問合作過的最帥男演員時，舒淇毫不猶豫給出了名單。

第一名是張國榮，舒淇早年與張國榮有過舞台合作，她直言哥哥待人溫柔體貼，整體風度和舉手投足的魅力深深打動她，是她心中無可替代的第一名。第二名是劉德華，兩人合拍過「游龍戲鳳」、「俠盜聯盟」，舒淇認為華仔的敬業氣質加上成熟穩重的長相，穩穩拿下第二。第三名是金城武，兩人合作電影「傷城」，金城武清冷憂鬱的長相，精準戳中了舒淇的審美，順利拿下第三名。

當被問到丈夫馮德倫能否進入前三名時，舒淇笑著擺手說「我老公絕對不是最帥的，連頭三前三都沒進去」，並直言在那個港圈帥哥雲集的年代，他確實算不上最出眾的。而大眾公認的神顏代表吳彥祖也意外落榜。

對此，不少網友認為，舒淇入行30多年，合作過無數港圈男神，與她搭戲的男神幾乎構成了一部華語影史的花美男圖鑑，自然分得清什麼是真正的頂級神顏。而且她的名單不摻私人情面、不偏袒老公、不討好大眾，完全基於親眼所見的真實顏值與氣質打分，被網友評為「最有含金量的帥哥榜單」。

精華 FAQ

  • 舒淇在訪談中明確列出心中的3大男神顏值榜，第一名是張國榮，第二名是劉德華，第三名則是金城武，名單一出立刻引發討論。

  • 舒淇表示張國榮待人溫柔體貼，整體風度與舉手投足都很有魅力，這種氣質深深打動她，因此成為她心中無可替代的第一名。

  • 舒淇笑說在那個港圈帥哥雲集的年代，馮德倫不是最帥的，連前三都排不上，並強調她的排名是依真實顏值與氣質作出評價。

舒淇 劉德華 張國榮

上一則

男男貼臉索吻？南韓影帝劉亞仁私照引熱議

下一則

裘莉胞兄出櫃 53歲詹姆斯海文認了：我是同志

延伸閱讀

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
50歲舒淇不愛運動 最想要「瘦而不柴」 止飢菜單網看傻

50歲舒淇不愛運動 最想要「瘦而不柴」 止飢菜單網看傻
入行前已是動漫迷 馮德倫原創動畫 舒淇有望配音

入行前已是動漫迷 馮德倫原創動畫 舒淇有望配音
送別好友彩妝師 張韶涵在台露面 孫燕姿也來了

送別好友彩妝師 張韶涵在台露面 孫燕姿也來了

熱門新聞

周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
侯炳瑩仍凍齡如昔。（取材自微博）

母親病逝昔日家醜再掀 侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

2026-08-02 21:10

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀