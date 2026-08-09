被罵「打著搖滾旗號的文化騙子」 汪峰：不屑跟他們吵

在微博財經與場景實驗室出品的欄目「此處無聲」中，汪峰談及內心的世界。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 汪峰受訪談創作與生活，面對搖滾圈多年批評仍稱不屑爭吵，並分享對女兒消費與家庭教育的嚴格觀念。

大陸男歌手汪峰近日在接受訪談時，提及他很自豪寫了「我愛你中國」這首歌，卻被搖滾圈罵「叛徒」，他一度「把所有能用的智慧和開解能力都用上了」想解釋，後來覺得沒必要拿這問題困住自己，「我不屑跟他們吵」。聊到教育孩子，他說自己曾勸阻14歲女兒買大牌，不是錢的的問題，而是認為女兒這個年齡不該買大牌，還爆料「自己買衣服80%都是網購的」。

據觀察者網報導，近日，微博 財經與場景實驗室出品的欄目「此處無聲」首期上線，對話歌手、音樂人汪峰，汪峰花了很長時間談論創作者應該怎麼處理自己和時代的關係，認為創作者永遠不要想著「為時代發聲」，這種心態「做作」且「角度不對」；真正的創作應專注於探索自己與時代的關係，「當你對自我有了清醒的認知，你與世界的聯繫便自然代表了眾人。」

聊到被外界稱他「上不了頭條」，汪峰坦言自己也沒有什麼好辦法，他能做的只有「日久見人心」。

「打著搖滾旗號的文化騙子」這個標籤也跟了汪峰很多年，他在節目中拿「我愛你中國」舉例說，寫完這首歌時，他特別自豪，「甚至不敢相信自己能寫一首這麼美的歌。」但流行圈問他：「玩搖滾為什麼要寫『我愛你中國』？」他想過這個問題，最後認定「我為自己國家寫一首真誠的作品，沒什麼可說的」。

關於生活，汪峰說自己的一天極其單調：3、4點睡，9點多醒，發呆、寫東西、看片子，孩子回來了就一起吃晚飯，然後各回各屋後繼續工作學習，極少社交，但他稱之為「幸福」。

聊到教育孩子，他說前幾天14歲的二女兒發來信息，說在某一線品牌店裡挑了幾件衣服，問他能不能買，他回覆「不是錢的問題，是你的年齡不應該買這個價格和這個品牌（的衣服）。」

汪峰解釋說：「我完全不希望孩子因為我買得起，就覺得應該一伸手就有。一支筆1萬多元（人民幣，約1482美元），你是有毛病嗎？和十元多的筆寫的字有什麼不一樣？」他提到自己買衣服80%都是網購的，「孩子應該知道父母的不易。背後的潛台詞就是，姑娘，不要以為信用卡在你那，你就可以一個勁刷。」