梁家輝落淚了 稱北上拍戲「不是選擇 是一種回歸」

梁家輝談及外界稱他「北上」拍戲時一度哽咽落淚，說「對我來說這不是北上，這是一種回歸。」（1905電影網視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 梁家輝在北京電影論壇談電影與文化地圖，回顧自己自1982年起在大陸拍戲的歷程，並哽咽表示北上不是轉向，而是一種回歸。

港星梁家輝日前在第38屆百花獎北京電影論壇以「電影是張文化地圖」為主題發表演講，談及外界稱他「北上」大陸拍戲時一度哽咽落淚。梁家輝情緒激動地說：「對我來說這不是北上，這是一種回歸。」強調自己早在90年代就已在大陸拍戲，並非近年才順應潮流的選擇，自己的「文化地圖」起點就是北京。

梁家輝說：「我今年已經68歲了，普通話講得不好，演了40多年的戲，拍了160多部電影。你如果問我，我最大的收穫是什麼？我想就是：從南邊到北邊，從東方到西方，我走過了很多地方，活過了很多種人生。也因此看到，電影是怎樣把一片一片土地、一種一種文化，連成一張地圖。」

據觀察者網報導，梁家輝表示，電影是張文化地圖，而自己那張地圖的起點就是北京。他提到，1982年，他24歲，「對演戲談不上什麼期待和準備，就被李翰祥導演拉到北京，剃了光頭、穿上龍袍，成了『火燒圓明園』和『垂簾聽政』裡的咸豐皇帝。」走進故宮的一刻，他感受到了一種輝煌，那不是富貴的輝煌，而是一個民族記憶的輝煌。他意識到電影不只是講故事，它還承載一個民族對歷史的回望、對文化的敬畏。

隨著愈來愈多香港 電影人到大陸拍戲，包括梁家輝自己，有人問他這是不是「北上」？梁家輝哽咽落淚：「對我來說這不是北上，這是一種回歸。」

梁家輝回憶，早在90年代，他就已經在大陸拍攝了「新龍門客棧」、「東邪西毒」等電影，見過甘肅敦煌的風沙。加上今年上映的「鏢人之風起大漠」，他的演藝生涯裡頭已經集齊了一個「沙漠三部曲」。他希望在餘下的演藝生涯裡，能夠再經歷大陸的大好河山。這40多年，他一直在通過表演把不同土地、不同文化、不同人心，連接在一起，「我覺得我自己是一個架橋的人，同時也是與所有觀眾朋友一起站在橋上看風景的那個人。」

梁家輝在演講過程中數度落淚。(取材自北京日報/主辦方供圖)