劉嘉玲隔30年再合作周星馳 「除了這點其他都沒變」

周星馳（左）和劉嘉玲出席「功夫女足」香港首映。（取材自微博）

「星爺」周星馳 自編自導的電影「功夫女足」在中國上映後票房一路長紅，近日他率領一眾演員出席香港 謝票及首映活動，談到與劉嘉玲 相隔30年再次合作，星爺大讚她「相貌和新人一樣」，但資歷「真的很厲害」。劉嘉玲接受採訪時也表示，「他（周星馳）除了頭髮白了一點之外，其他都一樣」，更直言每次和星爺合作都很歡樂；劉嘉玲也稱周星馳「星仔」，足見兩人好交情。

綜合香港01、鳳凰網等媒體報導，周星馳在香港首映會上與劉嘉玲互動自然，透露兩人合作時默契十足，自己有時還沒說完拍攝要求，劉嘉玲已經明白他的想法。

劉嘉玲則笑著表示，雖然兩人是朋友，但進入片場後，周星馳就是導演，她會尊重對方的工作安排；周星馳馬上吐槽，稱自己覺得劉嘉玲「沒有把我當導演」，幽默互動引起現場笑聲。

這次合作也是兩人繼1996年「大內密探零零發」後，相隔30年再次合作。當年劉嘉玲飾演「發嫂」，此次則在「功夫女足」中客串「峨眉師太」。當年在「大內密探零零發」中，周星馳為劉嘉玲設計了一場噴飯戲，但她覺得太毀形象而拒絕；30年後，劉嘉玲主動向周星馳提議「把當年那場噴飯戲補回來」，拍攝時還對著鏡頭，把一碗米飯結結實實噴在周星馳臉上，讓他當場笑到直不起腰。 周星馳和劉嘉玲有30幾年的好交情。（取材自微博）

事實上，劉嘉玲與周星馳相識多年。她曾表示，自己習慣稱呼對方為「星仔」，而不是外界常用的「星爺」，原因是兩人從年輕時便認識，彼此的交情不同於一般。