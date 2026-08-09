我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

王菲57歲生日沒和謝霆鋒一起過 飛去雲南做這件事

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王菲好友在社交平台曬出王菲近照為她慶生。（取材自微博）
王菲好友在社交平台曬出王菲近照為她慶生。（取材自微博）

8月8日是天后王菲的57歲生日，好友在社交平台曬出她的近照為其慶祝。照片中，王菲戴著黑色棒球帽和口罩坐在車裡，網友們猜測她準備去瀋陽看男友謝霆鋒的演唱會。但有知情人透露，王菲其實是和朋友去雲南度假，生日當天可能和都在雲南的兩個女兒李嫣和竇靖童團聚，沒和謝霆鋒一起過生日。網友們並不意外，紛紛說這就是王菲和謝霆鋒相處的方式，菲姐的生日，永遠是自己的節奏。

據網易報導，一向低調的王菲這次並沒有公開慶祝自己的生日，但據好友在社交平台曬出為她慶生的近照，王菲頭戴印有「老王」字樣的黑色棒球帽，壓低帽簷還戴著口罩，幾乎看不到整張臉，但特的氣質還是能夠讓人一眼認出來。從拍攝背景來看，王菲是坐在車裡的，而發文當晚，謝霆鋒要在瀋陽開演唱會，為此，有網友猜測王菲這是要去看男友演出。

王菲（左）與謝霆鋒（右）從年輕時愛得轟轟烈烈，如今轉低調。（取材自微博）
王菲（左）與謝霆鋒（右）從年輕時愛得轟轟烈烈，如今轉低調。（取材自微博）

不過隨後有知情者透露，稱王菲並不是去瀋陽，而是和朋友們去雲南度假，她的兩個女兒竇靖童和李嫣也都在雲南。據悉，李嫣前幾日就來了，因為李亞鵬新民宿開業，李嫣和奶奶還有堂姐都來支持。王菲和兩個女兒之間的感情，粉絲猜測都在雲南的母女三人想來也會聚在一起，由兩個女兒為王菲慶生。

據了解，王菲與兩個女兒之間的關係相對較為親密，曾經在家裡一邊喝著香檳一邊觀看竇靖童的音樂比賽，姊妹之間也相當不錯。

而對於生日沒和謝霆鋒一起過，不少粉絲都表示理解，認為和謝霆鋒復合多年的王菲，兩個人雖沒有領證，但感情還是很甜蜜的，之前謝霆鋒在西安的演唱會，王菲有到場支持。依照她的慣例，謝霆鋒的演唱會若不是特別的場次，她基本上不會去。這符合兩人平時的相處模式。

精華 FAQ

  • 因為照片拍攝背景像是在車內，加上謝霆鋒當晚在瀋陽開演唱會，網友一度猜測王菲是要飛去瀋陽看男友演出，並順道替他慶生。

  • 知情人表示王菲並沒有去瀋陽，而是和朋友一起前往雲南度假。據稱她當天的行程相當低調，並未公開慶祝，只是私下過生日。

  • 文章指出王菲可能與同在雲南的李嫣和竇靖童團聚，由女兒陪她慶生；至於謝霆鋒，兩人一向保持低調相處，粉絲也認為這很符合他們的默契模式。

王菲 謝霆鋒 李嫣

上一則

「東盟電影節2026 」將於8月20日舉行 歷來最大規模

下一則

劉嘉玲隔30年再合作周星馳 「除了這點其他都沒變」

延伸閱讀

「巨大哀傷足不出戶」台玻夫人痛失愛子首發聲 親揭長子身世

「巨大哀傷足不出戶」台玻夫人痛失愛子首發聲 親揭長子身世
華語天王驚爆有私生子 狗仔卓偉曝DNA驗真相 網友瘋猜3字巨星

華語天王驚爆有私生子 狗仔卓偉曝DNA驗真相 網友瘋猜3字巨星
張柏芝長子19歲了 帥兒一句「我愛妳」逼哭全網 超高顏值複製謝霆鋒

張柏芝長子19歲了 帥兒一句「我愛妳」逼哭全網 超高顏值複製謝霆鋒
喪父後首露面 謝霆鋒全身黑現蹤機場 棄私人飛機原因曝光

喪父後首露面 謝霆鋒全身黑現蹤機場 棄私人飛機原因曝光

熱門新聞

周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
侯炳瑩仍凍齡如昔。（取材自微博）

母親病逝昔日家醜再掀 侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

2026-08-02 21:10

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀