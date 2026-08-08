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戲說從頭／黃楊鈿甜新劇「人魚」開播遇冷 熱度竟不到2萬

娛樂新聞組／綜合報導
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黃楊鈿甜主演的「人魚」開播遇冷，收視和熱度不如預期。(取材自微博)
黃楊鈿甜主演的「人魚」開播遇冷，收視和熱度不如預期。(取材自微博)

由新生代女演員黃楊鈿甜主演的懸疑劇「人魚」近日上線，但開播後的市場反應不如預期，不但在主流影音平台騰訊上的熱度指標未能突破2萬大關，首日正片有效播放量市占率亦不足2%，在同時段熱播劇集中表現相對沉寂。有網友質疑，「人魚」遇冷應該與黃楊鈿甜先前爆出的「天價耳環」風波有關。

「人魚」講述一段背景設定於1990年代小鎮的成長與求生故事。劇中，黃楊鈿甜飾演的女主角「蘇琳」身處重男輕女的家庭環境，承受著生活重壓與校園霸凌，並在一次暴雨之夜遭遇意外後，展開地面調查與地下求生的雙線劇情。儘管題材具備懸疑與社會寫實元素，但觀眾對於整體選角與表演評價分歧。

部分影評人與觀眾指出，黃楊鈿甜的氣質與劇中生活困頓、情感複雜的底層少女形象存在落差，難以完全傳達角色的滄桑與內心撕裂感；此外，也有聲音質疑演技層次稍顯單一，面對強烈情緒轉折時的處理方式略顯生硬。

除了劇集本身的口碑挑戰外，黃楊鈿甜先前爆出的「天價耳環」風波，無疑成為該劇難以擺脫的輿論陰霾。

該事件一度鬧得沸沸揚揚，因此不少網友在「人魚」開播後紛紛留言「看到她就容易聯想到當初的爭議，實在很難入戲」。

另一方面，劇方在宣發上極為低調，採定檔後迅速上線的「低調開播」模式，宣傳亦刻意減少對主演個人的行銷話題。加上首日招商掛零，顯示品牌方在面對藝人爭議時的審慎避險態度。

「天價耳環」事件發生在2025年5月，黃楊鈿甜因上傳成年禮自拍照，被網友指認耳環為知名品牌珠寶，價值高達230萬人民幣，引發社會對其家庭背景與公務員父親的質疑。儘管調查結果澄清耳環僅為玻璃仿製品，但查出其父在職期間有違規合夥經商獲利及隱瞞超生問題，最終以行政違紀結案。

精華 FAQ

  • 因為該劇在騰訊上的熱度指標未突破2萬，首日正片有效播放量市占率也不足2%，在同時段熱播劇中存在感偏弱，因此被視為開播遇冷。

  • 部分觀眾認為她的氣質與底層少女、生活困頓的角色設定有落差，難以撐起角色的滄桑感；同時也有人批評她在情緒轉折上的處理較生硬。

  • 該事件曾引發大量討論，讓不少網友一看到她就聯想到爭議，影響入戲感；加上劇方採低調開播、減少主演宣傳，品牌方也偏保守，進一步放大冷感。

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